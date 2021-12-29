Vitrindekiler – 48

çev. Yağız Ay, İsmail Ilgar, Aytek Soner Alpan
Aralık 2021
255 s.
Marcello Musto
Karl Marx'ın Son Yılları:
Entelektüel Bir Yaşam Öyküsü
çev. Şükrü Alpagut
Yordam Yayınları
Aralık 2021
240 s.
Hermann Hesse
Mutluluk
çev. Kâmuran Şipal
YKY
Aralık 2021
176 s.
Christopher Lasch
Narsisizm Kültürü
çev. Ayşen Tekşen
Alfa Yayınları
Aralık 2021
360 s.
Pasajlar Dergisi
Yapay Zekâ
yayın yönetmeni: Talha Dereci
sayı editörü: Erhan Demircioğlu
Katkılar: Alan Turing, Hubert L. Dreyfus, Thomas Nagel, Christof Koch, Mehtap Doğan, İbrahim Ethem Deveci, Mert Küskü, Tolga Esat Özkurt, Godwin Darmanin, Mehmet Hilmi Demir, Emir H. Özel, Reuben Binns, Ahmet Haşim Alagüney, Ulus Baker, Mustafa Arslantunalı, Arda Uzunoğlu
Enormis
Aralık 2021
büyük boy, 264 s.