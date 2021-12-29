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Vitrindekiler – 48

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

29 Aralık 2021 11:54

Rıza Akın
Babamın Yalanları
Doğan Kitap
Aralık 2021
276 s.

Huricihan İslamoğlu
Dünya Tarihi ve Siyaset
çev. Yağız Ay, İsmail Ilgar, Aytek Soner Alpan
Aralık 2021
255 s.
 
 
Emin Şir
Hayırlı Devrimler Uşağım!
Notabene Yayınları 
2021
128 s.

Marcello Musto
Karl Marx'ın Son Yılları:
Entelektüel Bir Yaşam Öyküsü
çev. Şükrü Alpagut
Yordam Yayınları
Aralık 2021
240 s.

Hermann Hesse
Mutluluk
çev. Kâmuran Şipal
YKY
Aralık 2021
176 s.

Christopher Lasch
Narsisizm Kültürü
çev. Ayşen Tekşen
Alfa Yayınları
Aralık 2021
360 s.

Pasajlar Dergisi
Yapay Zekâ
yayın yönetmeni: Talha Dereci
sayı editörü: Erhan Demircioğlu
Katkılar: Alan Turing, Hubert L. Dreyfus, Thomas Nagel, Christof Koch, Mehtap Doğan, İbrahim Ethem Deveci, Mert Küskü, Tolga Esat Özkurt, Godwin Darmanin, Mehmet Hilmi Demir, Emir H. Özel, Reuben Binns, Ahmet Haşim Alagüney, Ulus Baker, Mustafa Arslantunalı, Arda Uzunoğlu
Enormis
Aralık 2021
büyük boy, 264 s.

Susan Sontag
Radikal İrade Üslupları
çev. Nuray Önoğlu
Everest Yayınları
Aralık 2021
325 s.

Nilüfer Erdem Güngörmüş
Sanatçının Kendine Yolculuğu
Sanat ve Edebiyat Üzerine Psikanalitik Denemeler
Metis Yayınları
Aralık 2021
144 s.

 
David Green
Yüz Yıl Savaşları: Bir Halk Tarihi
çev. Mete Tunçay
Vakıfbank Kültür Yayınları
Aralık 2021
392 s.
 
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