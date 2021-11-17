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Vitrindekiler – 42

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

17 Kasım 2021 11:37

Haruki Murakami
Birinci Tekil Şahıs
çev. Ali Volkan Erdemir
Doğan Kitap
Kasım 2021
152 s.

Celil Oker
Bir Şapka Bir Tabanca
Altın Kitaplar
2021
312 s.

Billy O’Callaghan
Coney Island Bebeğim
çev. Serkan Toy
Eylül 2021
Othello Kitap

Suat Derviş
Çöken İstanbul: Röportajlar
İthaki Yayınları
Ekim 2021
344 s.

Ahmet Altan
Hayat Hanım
Everest Yayınları
Kasım 2021
220 s.

İradenin İyimserliği: 2000'lerde Türkiye'de Kadınlar
Derleyen: Aksu Bora 
Katkılar:  Ahu Antmen,  Sema Aslan, Emek Çaylı Rahte, İlknur Hacısoftaoğlu, Zehra Çelenk, Binnaz Saktanber, Figen Uzar Özdemir, Gözde Çerçioğlu Yücel, Aksu Bora, Funda Şenol Cantek,  Nagehan Tokdoğan, Nevin Yıldız, İlknur Üstün, Burcu Şenel, Özlem Yeniay
İletişim Yayınları
Kasım 2021
368 s.
 
 
Jenő Rejtő
Kaptan Pis Fred
çev. Bülent Şimşek
Yeni İnsan Yayınevi
2021
288 s.

 
Türey Köse
Arzu Okay: "Keşke"siz Bir Kadın
İletişim Yayınları
Kasım 2021
125 s.
 
 
Leonardo Padura
Köpekleri Seven Adam
çev. Volkan Ersoy
Bilgi Yayınevi
792 s.

 

Cemal Süreya
Seviş Yolcu
(Şairin desenleriyle)
Derleyen: Birhan Keskin
Can Yayınları
Kasım 2021
120 s.

 

 

 

 
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