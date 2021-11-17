Vitrindekiler – 42

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Haruki Murakami
Birinci Tekil Şahıs
çev. Ali Volkan Erdemir
Doğan Kitap
Kasım 2021
152 s.
Celil Oker
Bir Şapka Bir Tabanca
Altın Kitaplar
2021
312 s.
Billy O’Callaghan
Coney Island Bebeğim
çev. Serkan Toy
Eylül 2021
Othello Kitap
Suat Derviş
Çöken İstanbul: Röportajlar
İthaki Yayınları
Ekim 2021
344 s.
Ahmet Altan
Hayat Hanım
Everest Yayınları
Kasım 2021
220 s.
Cemal Süreya
Seviş Yolcu
(Şairin desenleriyle)
Derleyen: Birhan Keskin
Can Yayınları
Kasım 2021
120 s.
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