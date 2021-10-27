Vitrindekiler – 39

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Carlo Petrini, Stefano Mancuso
Biyoçeşitlilik
çev. Fatmagül Ezici
Yeni İnsan Yayınları
2021
80 s.
Tim Jackson
Büyümesiz Refah
Sonlu Bir Gezegene Yönelik İktisat
çev. Alpogan Sabri Erdoğan
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
256 s.
Ulusal Öğrenci Birliği
Ekonomik, politik, psikolojik, cinsel ve özellikle entelektüel veçheleriyle
Öğrenci Hayatının Sefaleti
çev. Metin Yetkin
Sel Yayıncılık
Ekim 2021
53 s.
Anne Dufourmantelle
Riske Övgü
çev. Murat Erşen
Kolektif Kitap
Ekim 2021
238 s.
Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya – Tartışmalar, Deneyimler
Derleyenler: F. Serkan Öngel , Uygar Dursun Yıldırım
Katkılar: Ahmet Gire, Betül Yaprak Yorğun, Nilay Küme Yıldırım, Çağatay Edgücan Şahin, Ecem Evrensel, Emre İşeri, F. Serkan Öngel, Göktürk Kalkan, Hatice Kurşuncu, Mehmet Cevat Yıldırım, Özal Çiçek, Radiye Funda Karadeniz, Uygar D. Yıldırım
Notabene Yayınları
Ekim 2021
328 s.