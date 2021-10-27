K24 Logo

Vitrindekiler – 39

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

27 Ekim 2021 12:36

Carlo Petrini, Stefano Mancuso
Biyoçeşitlilik
çev. Fatmagül Ezici
Yeni İnsan Yayınları
2021
80 s.

Tim Jackson
Büyümesiz Refah
Sonlu Bir Gezegene Yönelik İktisat
çev. Alpogan Sabri Erdoğan
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
256 s.

Julian Stallabrass
Çağdaş Sanat – Bir Tarihçe
çev. Esin Soğancılar
İletişim Yayınları
Ekim 2021
200 s.
 
 
Joel Andreas
Haklarını Yitirenler:
Çin'de Endüstriyel Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü
çev. Onurcan Ülker
Koç Üniversitesi Yayınları
Ekim 2021
408 s.
 
 
Adania Shibli
Küçük Bir Ayrıntı
çev. Mehmet Hakkı Suçin
Can Yayınları
2021
104 s.
 
 
António Lobo Antunes
Lanetlilerin Oyunu
çev. Duru Örs
Monokl Kitap
184 s.
 

Ulusal Öğrenci Birliği
Ekonomik, politik, psikolojik, cinsel ve özellikle entelektüel veçheleriyle
Öğrenci Hayatının Sefaleti
çev. Metin Yetkin
Sel Yayıncılık
Ekim 2021
53 s.

Anne Dufourmantelle
Riske Övgü
çev. Murat Erşen
Kolektif Kitap
Ekim 2021
238 s.

Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya – Tartışmalar, Deneyimler
Derleyenler: F. Serkan Öngel , Uygar Dursun Yıldırım
Katkılar: Ahmet Gire, Betül Yaprak Yorğun, Nilay Küme Yıldırım, Çağatay Edgücan Şahin, Ecem Evrensel, Emre İşeri, F. Serkan Öngel, Göktürk Kalkan, Hatice Kurşuncu, Mehmet Cevat Yıldırım, Özal Çiçek, Radiye Funda Karadeniz, Uygar D. Yıldırım
Notabene Yayınları
Ekim 2021
328 s. 

 
Hakan Günday
Zamir
Doğan Kitap
Ekim 2021
368 s.
 
 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

Önceki Yazı

Gençay Gürsoy’un anıları

Sonraki Yazı

Dikkat! Bu kitapta Gündüz Vassaf var!

VitrindekilerVitrinVitrindekiler-39yeni kitaplarhaftanın kitaplarıBiyoçeşitlilikBüyümesiz RefahÇağdaş Sanat – Bir TarihçeHaklarını YitirenlerKüçük Bir AyrıntıLanetlilerin OyunuÖğrenci Hayatının SefaletiRiske ÖvgüŞirketlerden KooperatiflereRekabetten Dayanışmaya – TartışmalarDeneyimler

© Tüm hakları saklıdır.