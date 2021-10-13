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Vitrindekiler – 37

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

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13 Ekim 2021 11:47

Agroekoloji: Başka Bir Tarım Mümkün
Hazırlayanlar: Tayfun Özkaya, Mesut Yüce Yıldız, Fatih Özden, Umut Kocagöz
Katkılar:
Adnan Çobanoğlu, Alev Kır, Ashlesha Khadse, Ayfer Gülhan, Barış Onur Örs, Berin Ertürk, Bruce G. Ferguson, Burçin Çokuysal, Carmen Campos, Ceyhan Temürcü, Dursun Eşiyok, Edwin Clarke, Emet Değirmenci, Esen Çelen, Fatih Özden, Füsun Tezcan, Helda Morales, Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, Mesut Yüce Yıldız, Miguel A. Altieri, Mustafa Kaymakçı, Omar Felipe Giraldo, Miriam Aldasoro, Oya Ayman, Peter Rosset, Rob Wallace, Şamil Beştoy,, Tayfun Özkaya, Umut Kocagöz, Zerrin Çelik
Metis Yayınları
Ekim 2021
328 s.
 

Juniçiro Tanizaki
Bazıları Isırgan Sever
çev. Devrim Çetin Güven
Can Yayınları
Ekim 2021
224 s.

Hugh Johnson
Dünya Şarap Atlası
çev. Selen Gözen, Alp Açık
İnkılap Kitabevi
Eylül 2021
Büyük boy, 416 s.

Ömer Erdem
Güneş Kalır Bir Başına
Everest Yayınları
Ekim 2021
64 s.

Komplo Teorileri / Cogito
103. sayı
YKY
Güz 2021

Mekân ve Yer
Editörler: Gülşen Özaydın, Merve Akı
Katkılar: Aykut Köksal, Emre Zeytinoğlu, Önay Sözer, Atilla Yücel, Jean–François Pérouse, Aydan Balamir, İlhan Tekeli, Günkut Akın, Ayşe Derin Öncel
Yeni İnsan Yayınları
2021
180 s.

Gül Büyükbeşe , Sibel Tekin
Ölüm Ne Yana Düşer Usta: Diyarbakır, Suruç, Ankara Katliamları
Notabene Yayınları
Ekim 2021
416 s.

Rita Mae Brown
Yakut Orman 
çev. Dılşa Ritsa Eşli
Umami Kitap
Ekim 2021
224 s.

Anthony Aveni
Yıldız Hikâyeleri – Dünya Kültürlerinde Takımyıldızlar
çev. Erdem Gökyaran
YKY
Ekim 2021
152 s.

Defne Suman
Yitik Ülke
Doğan Kitap 
Ekim 2021
200 s.

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