Vitrindekiler – 3

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Han Kang
Beyaz Kitap
çev. Göksel Türközü
April Yayıncılık
2021
152 s.
Dorothy Parker
Çıplakları Giydir
Toplu Öyküler 2
çev. Başak Bekişli
Deli Dolu Yayınları
2021
264 s.
Murat Çelik
Epey
Everest yayınları
2021
120 s.
Ragıp İncesağır
Ecdadımız: Halktan ve Haktan Yana Bir Tarih Okuması
Su Yayınları
2021
büyük boy, 176 s.
İktisat Tarihinin Dönüşü: Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar
der. Ulaş Karakoç, Alp Yücel Kaya
Katkıda bulunanlar: Seven Ağır, Hülya Canbakal, Pınar Ceylan, Boğaç Ergene, Özgür Burçak Gürsoy, M. Erdem Kabadayı, Eyüp Özveren, Özdeniz Pektaş, Yücel Terzibaşoğlu, Onur Yıldırım, Şevket Pamuk
İletişim Yayınları
2021
424 s.
Bercuhi Berberyan
İster Ağla İster Gül – Sahne Tozlu Anılarım
BGST Yayınları
2021
252 s.
Prasenjit Duara, Andrew Sartori, Viren Murthy
Küresel tarih Düşüncesi
çev. Z. Dörtok Abacı, K. Akbaş, G. Y. Demir, G. Ergün, Ö. Karakaş, S. Şen, O. Şişman, K. Turanlı, P. Tuştaş, E. Türker, E. Uzun, P. Yalçınoğlu, H. Yeşildal
Islık Yayınları
2021
700 s.
Tuncay Birkan
Sol: Evin Reddi
Metis Yayıncılık
2021
176 s.
Türkiye'nin Lanetlisi: Bir Muhalif
Fikret Başkaya ile Sohbetler
Söyleşi: Mete Kaan Kaynar
İletişim Yayınları
2021
487 s.
Gültekin Emre
Yediğimiz Bir Dilim Ekmek Gibi Yaşadığımız Bir Dilim Zaman
– Günlük 2019
Oğlak Yayınları
2020
176 s.
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