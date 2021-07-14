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Vitrindekiler – 26

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

14 Temmuz 2021 11:02

Philippe Sollers
Arzu
çev. Nilgün Tutal
Alfa Yayıncılık
2021
120 s.

Bahçelerinde Yaz – Füruzan Edebiyatı Üzerine
der. Hilmi Tezgör, Aslan Erdem
Katkılar: Umut Tümay Arslan, Burcu Şahin, Erol Köroğlu, Deniz Gündoğan, Aslan Erdem, Ayşe Görkem Kozanoğlu, Nazan Maksudyan, Zeynep Tüfekçioğlu, Aslan Erdem, Hilmi Tezgör, Funda Durmuş, Haydar Ergülen, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Patrice Rötig
YKY
Haziran 2021
264 s.

Richard Brautigan
Bana Bir Öykü Anlat
Simurg Art Yayınları
2021
80 s.

Anthony David
Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları
çev. Mehmet Doğan
Koç Üniversitesi Yayınları
2021
176 s.

Ethem Baran
Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor
İletişim Yayınları 
Temmuz 2021
107 s.
 

Meri Çevik Simyonidis
İstanbul Kokulu Mutfaklar
32 Muhteşem Kadın, Farklı Mutfaklar, Farklı Hayatlar!
Sander Yayınları
2. baskı, 2021
352 s.

Abbé Prévost
Manon Lescaut
çev. Ali Faruk Ersöz
Helikopter
Temmuz 2021
164 s.

Besim F. Dellaloğlu
Sosyolojik Nazar
Timaş Yayınları
Haziran 2021
264 s.

 
TRAKUS
Türkiye'nin Kuşları
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
renkli, 416 s.
 
 
Yaralı Hafıza: Kayıpları ve Kıyımları Hatırlamak
der. Gökçer Tahincioğlu
Katkılar: Mehtap Ceyran, Pınar Öğünç, Sevilay Çelenk, Özlem Akcan, Sibel Oral, Mehveş Evin, Hanife Kardelen Işık, Pelin Buzluk
İletişim Yayınları
Temmuz 2021
192 s.

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