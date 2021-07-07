Vitrindekiler – 25

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Enis Batur
Alacakaranlıkta Elyordamı
İçbükeyler (2017-2020)
Kırmızı Kedi Yayınevi
2021
424 s.
Olaf Stapledon
Alevler
çev. Şebnem Şençağlayan
Altıkırkbeş Yayınları
2021
102 s.
Dijital Nesneler, Dijital Özneler – Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Editörler: David Chandler, Christian Fuchs
çev. Gamze Boztepe
Nota Bene Yayınları
2021
312 s.
Hüseyin Nadir
Fakabasmaz Zihni'nin Sergüzeştleri
Cinayet Koleksiyonu Cilt 2
notlandırarak hazırlayan: Şule Ayva
Ötüken Neşriyat
2021
232 s.
Henry James
Londra Kuşatması
çev. Ünal Aytür
YKY
Haziran 2021
384 s.
Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes – Bütün Hikâyeler 1
çev. Orhan Düz
Alfa Kitap
2021
750 s.