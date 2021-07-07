K24 Logo

Vitrindekiler – 25

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

07 Temmuz 2021 15:27

Enis Batur
Alacakaranlıkta Elyordamı
İçbükeyler (2017-2020)
Kırmızı Kedi Yayınevi
2021
424 s.

Olaf Stapledon
Alevler
çev. Şebnem Şençağlayan
Altıkırkbeş Yayınları
2021
102 s.

Dijital Nesneler, Dijital Özneler – Büyük Veri Çağında Kapitalizm, Emek ve Siyaset Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Editörler: David Chandler, Christian Fuchs
çev. Gamze Boztepe
Nota Bene Yayınları
2021
312 s.

Hüseyin Nadir
Fakabasmaz Zihni'nin Sergüzeştleri
Cinayet Koleksiyonu Cilt 2
notlandırarak hazırlayan: Şule Ayva
Ötüken Neşriyat
2021
232 s.

Pierre Bourdieu
Genel Sosyoloji
Collège de France Dersleri (1981-1983)
çev. Zuhal Emirosmanoğlu
İletişim Yayınları
2021
540 s.
 
 
Sang-Hee Lee, Shin-Young Yoon
İnsan Türleriyle Yakın Temas
Bir Paleoantropoloğun Evrim Halindeki İnsana Dair İncelemeleri
çev. Gürol Koca
Metis Yayınları
Haziran 2021
280 s.
 
 
Dilek Yaraş
Kayıp Diva: Rüçhan Çamay'ın Hayatı
Kuraldışı Yayınevi
Haziran 2021
264 s.

Henry James
Londra Kuşatması
çev. Ünal Aytür
YKY
Haziran 2021
384 s.

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes – Bütün Hikâyeler 1
çev. Orhan Düz
Alfa Kitap
2021
750 s.

Robert Macfarlane
Yeraltı Diyarı: Bir Derin Zaman Seyahati
çev. Fatih Yiğitler
Tellekt
Haziran 2021
472 s.

• 

YAZARIN TÜM YAZILARI

Önceki Yazı

Turgut Kut’un ardından

Sonraki Yazı

Ahmed Arif’in hasreti

VitrindekilerVitrindekiler-25Vitrinhaftanın kitaplarıAlacakaranlıkta ElyordamıAlevlerDijital NesnelerDijital ÖznelerFakabasmaz Zihni'nin SerüvenleriGenel Sosyolojiİnsan Türleriyle Yakın TemasKayıp DivaRüçhan Çamay'ın HayatıLondra KuşatmasıSherlock HolmesYeraltı Diyarı

© Tüm hakları saklıdır.