Vitrindekiler – 21

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Édouard Louis
Eddy'nin Sonu
çev. Ayberk Erkay
Can Yayınları
2021
168 s.
Pauline Harmange
Erkeklerden Nefret Ediyorum
çev. Neslihan Elagöz
Mundi Kitap
2021
104 s.
Onur Bütün
Feminist Okumalar: Cumhuriyet'ten Günümüze Edebiyatta Cinsellik ve Erotizm
Nota Bene Yayınları
2021
304 s.
Caroline Criado Perez
Görünmez Kadınlar:
Erkekler için Tasarlanmış Bir Dünyada Veri Yanlılığı ile Yaşamak
çev. Mine Şengel
Epsilon Yayıncılık
2021
440 s.
Samuel Butler
Homeros'ta Mizah
çev. Ece Işıktaş
Laputa Kitap
2021
80 s.
Cesare Pavese
Kumsal
çev. Eren Cendey
Can Yayınları
2021
88 s.
Haydar Ergülen
Önemsiz Günler ve Haftalar
Karakarga Yayınları
2021
192 s.
Paris Komünü 150
Vladimir İlyiç Lenin, Karl Marx, Vijay Prashad, Bertolt Brecht
çev. Celal Üster, Erkin Özalp, Ezgi Kaya, Yılmaz Onay
Yordam Kitap
2021
128 s.
Perdede Notalar:
26 Makalede Yönetmen-Müzisyen Birliktelikleri
Hikmet Temel Akarsu, Emre Karacaoğlu, Yavuz Angınbaş
Verita Yayıncılık
2021
232 s.
Edgar Morin
Yolumuzu Değiştirelim – Koronavirüsün Öğrettikleri
çev. Murat Erşen
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
104 s.
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