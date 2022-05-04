Vitrindekiler – 17

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Zerrin İren Boynudelik
Bu Resim Ne Anlatıyor? – Alegori
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Nisan 2022
324 s., büyük boy, renkli
Hilmi Yavuz
Budalalığın Keşfi
Everest Yayınları
Nisan 2022
244 s.
Mehmet Yalçınkaya
Esnaf
Alfa Kitap
Nisan 2022
268 s., büyük boy
Yan Lianke
Güneşin Öldüğü Gün
çev. Erdem Kurtuldu
İthaki Yayınları
Nisan 2022
336 s.
Yasunari Kawabata
Kiraz Çiçekleri
çev. H. Can Erkin
Can Yayınları
Nisan 2022
192 s.
Boris Vian
Saint-Germain-des-Prés Rehberi
çev. Alev Er
Sel Yayıncılık
Nisan 2022
256 s.
Enis Batur
Serseri Mayın
Simurg Art Yayınları
Nisan 2022
32 s.
Ali Bey
Seyahat Jurnali
Resimleyen: Cihan Kılıç
Büyük Ayı Yayınları
Nisan 2022
148 s., büyük boy