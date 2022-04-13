Vitrindekiler – 14

Edwin Kirk

Bizi Biz Yapan Genler

Bir Tıp Devriminden İnsan Hikâyeleri

çev. Çağatay Tarhan

Metis Yayınları

Nisan 2022

272 s.

Edward St. Aubyn

Dunbar

çev. Sinem Bozkurt

Doğan Kitap

Nisan 2022

224 s.

Michel Houellebecq

Harita ve Topraklar

çev. Orçun Türkay

İthaki Yayınları

Mart 2022

352 s.

Naomi Klein, Rebecca Stefoff

Her Şeyi Değiştirme Rehberi

Gençler için Gezegeni ve Birbirimizi Koruma Kılavuzu

çev. Oğuzhan Aydın

Bilgi Yayınevi

Nisan 2022

240 s.

Adam Phillips, Barbara Taylor

İyilik Üzerine

çev. Selin Siral

Ayrıntı Yayınları

2022

112 s.

Roberto Bolaño

Katlanılmaz Sığırtmaç

çev. Seda Ersavcı

Can Yayınları

Nisan 2022

152 s.

Yervant Odyan

Lanetli Yıllar

İstanbul’dan Der Zor’a Sürgün ve Geri Dönüş Hikâyem 1914-1919

çev. Sirvart Malhasyan, Kevork Taşkıran

Aras Yayıncılık

Nisan 2022

384 s.

Doğan Yarıcı

Miyop

YKY

Nisan 2022

160 s.

Ethem Baran

Yarım

İletişim Yayınları

Nisan 2022

210 s.

Joanna Russ

Yazmak Yasak: Bastırılan Kadın Yazını

çev. Melis Baysal

Minotor Kitap

2022

264 s.