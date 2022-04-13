Vitrindekiler – 14

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Edwin Kirk
Bizi Biz Yapan Genler
Bir Tıp Devriminden İnsan Hikâyeleri
çev. Çağatay Tarhan
Metis Yayınları
Nisan 2022
272 s.
Edward St. Aubyn
Dunbar
çev. Sinem Bozkurt
Doğan Kitap
Nisan 2022
224 s.
Michel Houellebecq
Harita ve Topraklar
çev. Orçun Türkay
İthaki Yayınları
Mart 2022
352 s.
Naomi Klein, Rebecca Stefoff
Her Şeyi Değiştirme Rehberi
Gençler için Gezegeni ve Birbirimizi Koruma Kılavuzu
çev. Oğuzhan Aydın
Bilgi Yayınevi
Nisan 2022
240 s.
Adam Phillips, Barbara Taylor
İyilik Üzerine
çev. Selin Siral
Ayrıntı Yayınları
2022
112 s.
Roberto Bolaño
Katlanılmaz Sığırtmaç
çev. Seda Ersavcı
Can Yayınları
Nisan 2022
152 s.
Yervant Odyan
Lanetli Yıllar
İstanbul’dan Der Zor’a Sürgün ve Geri Dönüş Hikâyem 1914-1919
çev. Sirvart Malhasyan, Kevork Taşkıran
Aras Yayıncılık
Nisan 2022
384 s.
Doğan Yarıcı
Miyop
YKY
Nisan 2022
160 s.
Ethem Baran
Yarım
İletişim Yayınları
Nisan 2022
210 s.
Joanna Russ
Yazmak Yasak: Bastırılan Kadın Yazını
çev. Melis Baysal
Minotor Kitap
2022
264 s.