Václav Havel anısına verilen ödül Burhan Sönmez’in

New York’taki Václav Havel Kütüphane Vakfı tarafından verilen “Huzuru Bozma Ödülü”nün (Disturbing the Peace Award) sahibi İstanbul İstanbul kitabıyla Burhan Sönmez oldu. Çek Cumhuriyeti’nin eski cumhurbaşkanı, şair ve oyun yazarı Václav Havel’in anısına verilen ödüle sahip olacak isim, her yıl kitabı İngilizce yayımlanmış yazarlar arasından belirleniyor. Ödül, içinde yaşadığı baskıcı rejime meydan okuma cesareti gösteren yazarlara veriliyor. Ödülün 2017 yılı adayları arasında Aslı Erdoğan ve Elif Şafak ile birlikte Ukraynalı şair, yazar ve çevirmen Serhiy Zhada ile Çinli şair, ressam ve aktivist Liu Xia da bulunuyordu.

Václav Havel Kütüphanesi Vakfı Genel Müdürü Pavla Niklova, "Václav Havel'in savunduğu demokratik değerler için korkusuzca ayağa kalkan Türkiye'nin en seçkin yazarlarından birine bu ödülü vermekten büyük onur duyuyoruz" sözleriyle ödülü Burhan Sönmez’e vermekten duydukları gururu dile getirdi.

Aynı zamanda insan hakları avukatı da olan Burhan Sönmez’in ilk romanı Kuzey 2009 yılında yayımlandı. Yazar, ikinci romanı Masumlar 'la ise 2011 yılında Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Geçen yıl yayımlanan İstanbul İstanbul tüm dünyada 25 dile çevrildi.

Burhan Sönmez’e ödülü, 28 Eylül'de New York Bohemian National Hall’de düzenlenecek ödül töreninde The New York Review of Books’un Baş Editörü Ian Buruma tarafından takdim edilecek.

Václav Havel Ödülü’nün bu yılki aday listesini hazırlayan ödül komitesinde, Uluslararası Af Örgütü, Index on Censorship, Uluslararası Pen, Václav Havel Kütüphanesi, Words Without Borders gibi kurumlar da bulunuyor. (K24)