UNESCO Özel Akademik Ödülü Kürt yazar Bazidî'ye verildi

12 Eylül’de Türkiye’de bir süre tutuklu kaldıktan sonra Yunanistan’da yaşamaya başlayan Kürt yazar Cemil Turan Bazidî 2015 yılında yayımlanan Azad Adım Benim romanıyla UNESCO Özel Akademik Ödülü'ne layık görüldü.

Kitaba ve ödüle ilişkin açıklamada bulunan Bazidî, “Kitabın konusu 1988’de Halepçe Katliamı’ndan sonra Kürdistan’dan kaçan 4 kişilik bir ailenin dramını anlatıyor. Anne, baba, oğul ve küçük kızlarıyla 4 kişilik bir aile önce İran’a oradan Türkiye’ye geçiyorlar. Türkiye – Yunanistan sınırına gelip Meriç Nehri’ni geçmeye çalışırken 14 yaşındaki Azad Yunanistan’a geçmeyi başarıyor. Annesi, babası ve kız kardeşi ise Türkiye tarafından yakalanıp Irak’a geri gönderiliyor. Ve aileye de oğulları Azad’ın Meriç’te boğulduğu söyleniyor. Ben tesadüfen bu olayı öğrendim. Azad gerçek bir kişi. Yunan bir arkadaşım bana ‘Burada bir Kürt çocuk var. Onunla konuşur musun?’ dedi. Telefonda tanıştık. Birkaç ay sonra da Paris’e gidip hikâyesini dinledim” dedi.

BasNews ajansından Rabia Çetin'in haberine göre “UNESCO’dan böyle bir ödül beklemiyordum” ifadesini kullanan Cemil Turan Bazidî sözlerini şöyle sürdürüyor: “UNESCO bu ödülü halkların kültürlerinin en iyi yansıtıldığı eserlere veriliyor. Beni kitabımda Kürtlerin kültürünü, geleneklerini, duruş ve davranışlarını, ahlak anlayışlarını en iyi şekilde dile getirdiği belirtilerek ödül listesine alınmış. UNESCO hem kitabın tercümesine hem de kitabın yazarına bu akademik ödülü veriyor. Bu ödül sadece yazar olarak bana verilmedi. Bu ödül bütün mültecilerin dramını anlatmak için bir araç olacaktır. Aynı zamanda bu ödül halkımın yani tüm Kürtlerin ödülüdür. Ben bir yazar olarak halkımın dilini, medeniyetini örf ve adetlerini anlatmaya çalışan bir aracıyım."

Bazidî'nin Ayrıntı Yayınları etiketliyle Türkçede yayımlanmış Kurdun Gözleri adlı kitabı bulunuyor. (BASNEWS)