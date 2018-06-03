“Türk yazarın J'accuse metni”

Ahmet Altan 22 Eylül 2016’dan beri özgürlüğünden mahrum. Silivri Cezaevi’nde tutulan yazar, 16 Şubat 2018’de “cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi, temyiz süreci ise henüz başlamadı. Şimdi Altan’ın bu dava esnasında mahkeme karşısında yaptığı üç savunma 7 haziran akşamı İtalya’da, Uluslararası Roma Edebiyat Festivali “Letterature’’nin açılışında seslendirilecek.

Altan’ın 19 Haziran 2017, 19 Eylül 2017 ve 12-16 Şubat 2018 tarihlerinde yaptığı savunmalar, İtalya’da edizioni e/o yayınevi tarafından Tre Manifesti per la Libertà (Özgürlük İçin Üç Manifesto) adıyla kitaplaştırıldı. Kitapta Ahmet Altan’ın sırasıyla “Bir İddianamenin Hukuk Pornosu olarak Portresi”, “Ben Sizin Sanığınız Değilim” ve “Ahmaklığın Adaleti” başlığını taşıyan üç savunma metninin daha önce yayımlanan İngilizcesinden yapılan İtalyanca tercüme yer alıyor.

Kitapta ayrıca, Edebiyat, Tıp, Fizik ve Kimya alanında Nobel Ödülü sahibi 51 yazar ve bilim insanının imzasını taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılmış mektup da var. 16 Şubat 2018’de Ahmet Altan’ın, kardeşi iktisat profesörü Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’la birlikte yazıları ve konuşmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını protesto eden söz konusu mektup Türkiye’de ilk kez K24 tarafından yayınlanmıştı.

Roma Forumu’ndaki Maxentius Bazilikası’nda

Altan’ın savunmalarına yer veren Tre Manifesti per la Libertà adlı kitabın sunuşu edizioni e/o yayınevi tarafından Émile Zola’nın 1898 tarihli mektubuna atıfla, “Türk yazarın j'accuse (Suçluyorum) metni” ifadesiyle yapılmıştı. Kitabın kapağındaki üst başlık aynen şöyle: “Haksız biçimde müebbede mahkûm edilen Türk yazarın j’accuse’ü.”

Ahmet Altan’ın “Suçluyorum” dediği metinler antik Roma’nın kalbi Roma Forumu’ndaki en büyük yapının günümüze kalmış bölümü olan Maxentius Bazilikası’nda seslendirilecek. Roma Uluslararası Edebiyat Festivali’nin 7 haziranda, saat 21’deki açılış programında Ahmet Altan’ın metinlerini okuyacak olan kişi, İnsan Sermayesi, Hannibal gibi filmlerden de tanıdığımız ünlü İtalyan aktör Fabrizio Gifuni.

Napoli’de hâkimler ve savcılar da okudu

Ahmet Altan’ın 19 Haziran 2017’de mahkemeye sunduğu ilk savunma metni olan “Bir İddianamenin Hukuk Pornosu olarak Portresi” ise daha önce, İtalya’nın Kurtuluş Günü ve Direniş Şenliği olarak kutlanan 25 Nisan’da, siyaset ve hukuk felsefecisi Giambattista Vico’nun 350’nci doğum yılı törenleri kapsamında, Napoli’de bir grup İtalyan hâkim, savcı ve avukat tarafından okunmuştu.