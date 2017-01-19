Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda ülkeyi terk edeceğini söyleyen 82 yaşındaki Nobel Ödüllü yazar Wole Soyinka, Barack Obama’nın başkanlığı resmî olarak devredeceği 20 Ocak 2017’den önce yeşil kartını imha edeceğini doğruladı. Kasım 2016’da gerçekleşen seçimlerden bir hafta önce Nijeryalı yazar Wole Soyinka, Trump’ın başkan seçilme ihtimaline karşı, “Donald Trump başkan seçildiği gün, yeşil kartımı kendi ellerimle parçalara ayıracağım ve beni Amerika’da tekrar göremeyeceksiniz. Nasıl bir zihniyet herkesi dışarı iter? Bugün geçmişteki küresel suçlarıyla yüzleşmeye çalışan bir insanlık olması gerekirken, yeniden pişman olacağımız şeylerin olmasına izin vermeyi çok tehlikeli buluyorum” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Soyinka yaptığı açıklamada, yeşil kartını kullanılmaz hâle getirdiğini belirtirken, “Trump görevde olduğu sürece, mutlaka ABD’yi ziyaret etmem gerekirse, diğer herkes gibi vize kuyruğunda beklemeyi tercih ederim. Artık bu toplumun bir parçası, hatta bir sakini bile değilim” dedi. Eylemini, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkmasını tanımlayan “Brexit” kelimesine gönderme yaparak “Wolexit” olarak tanımlayan Wole Soyinka, yaptığının Trump’ın Hispanik, Müslüman ve siyahîleri özellikle kapsayan yabancı düşmanlığına karşı bir protesto olduğunu tekrar dile getirdi.

Soyinka, yeşil kartını imha etmesiyle ilgili, bunun yaşlı bir aktivistin yaptığı kişisel bir eylem olduğunu ve “Kendimi belirsizlikten, huzursuzluktan ve iç karışıklığından kurtarma” arzusuyla hareket ettiğini belirtti. Afrikalı yazar, Trump’ın Meksikalı göçmenlere karşı önlem almak amacıyla “Meksika sınırına duvar öreceğiz” sözlerine de göndermede bulunarak, “Trump’ın duvarı çoktan inşa edilmeye başlandı. Duvarlar zihinlerde kuruldu ve Trump duvarları dikleştirdi, yalnızca Amerika’nın ruhsal manzarasını değil, küresel manzarayı da içine alan duvarlar inşa etti” diyerek tüm dünyada yükselen yabancı düşmanlığına da dikkat çekti.

1986 yılında kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ile, ödüle layık görülen ilk Afrikalı yazar unvanına sahip olan Wole Soyinka, 1960’larda Nijerya hükümetine yönelttiği eleştiriler nedeniyle iki kez hapis cezasına çarptırılmıştı; Soyinka hapiste geçirdiği süreçte tuvalet kâğıtlarına yazdığı protesto şiirleriyle de biliniyor. Soyinka, Nijerya hükümetinin 1994 yılında pasaportuna el koymasının ardından ülkesinden kaçarak 1997 yılında ABD’ye sığınmıştı. (The Guardian/ K24)