Michel Tournier hayatını kaybetti

Fransız edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen romancı, öykücü ve denemeci Michel Tournier, hayata veda etti. Prix Goncourt sahibi Tournier, 91 yaşındaydı.

Michel Tournier, 1957’den bu yana yaşamını sürdürdüğü Paris yakınlarındaki 550 nüfuslu Choisel köyünde hayatını kaybetti. Tournier’nin “manevi oğlum” dediği Laurent Feliculis, yazarın sağlığının son aylarda kötüleşmeye başladığını söyledi ve “Son zamanlarda, savaşacak gücü kalmamıştı. Yaşı epeyce ilerlemişti” dedi.

Batı kültürünün temel mitoslarını dönüştürerek eserlerinde yeni okuma ve anlamlandırma biçimlerine kapı aralayan Michel Tournier, 1924 yılında Paris’te doğdu. 20’yi aşkın dile çevrilen, pek çok eleştirmene ve Julian Barnes gibi romancılara göre Fransa’nın yaşayan en büyük edebiyatçısı olan Tournier, göstergeler, simgeler ve alegorilerle örülü eserlerinde Jean- Claude Berton’a göre “mitosları mutasyona uğratıyor” ve böylelikle Batı düşünce tarihini yeniden yazıyordu.

Michel Tournier, 1967’de kaleme aldığı ilk romanı Cuma ya da Pasifik Arafı’nda Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’sunu yeniden yazarak modernitenin doğayla ilişkilenme biçimini ve bireyci yaşamı sorgulamış, bu eseriyle Fransa Akademisi’nce Büyük Roman Ödülü’ne değer görülmüştü. Tournier, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sında herkesin kendi hâlinde bir otomobil tamircisi sandığı Abel Tiffauges’in serüvenlerini anlattığı ikinci romanı Kızılağaçlar Kralı ile Prix Goncourt’a değer görüldü. Académie Goncourt'un Başkanı Bernard Pivot’nun aktardığına göre, ödül tarihte ilk ve son kez oybirliğiyle bir esere verilmişti. Tournier, 1972’de ise Académie Goncourt üyeliğine seçilmişti.

Roman yazmaya başlamadan önce uzun süre Radio France’ta gazetecilik de yapan Tournier, Le Monde ve Le Figaro gibi gazetelere de düzenli olarak yazıyordu. Tournier ayrıca Nobel Edebiyat Ödülü’nün önemli adaylarından biri olarak da gösteriliyordu. (K24/ AFP)