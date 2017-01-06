Teos Yazarevi etkinliklerine başlıyor

Simge Kültür Sanat Derneği tarafından faaliyet gösterecek olan Teos Yazarevi, Seferihisar Belediyesi'nin işbirliği ile kapılarını açıyor. 7 Ocak'ta açılacak olan Teos Yazarevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Seferihisar’ın da üyesi olduğu “cittaslow” şehirlerinin felsefesini benimsiyor. Oluşum, yerel yönetimlerin yerinde, doğrudan ve demokratik uygulama alanlarına yönelik pratiklerini de göz önüne almayı ve bunu desteklemeyi hedefliyor.

Merkez, 14 Ocak'ta gerçekleştireceği ilk etkinliği “Dinleme Sanatı” atölyesinde üç önemli müzisyeni bir araya getirecek. Gitarda Timuçin Şahin, kontrabasta Joris Teepe, davulda Owen Hart Jr. sesten müziğe dinlemenin kültür ve bellekle yoğrulmuş aktif bir eylem olduğunu hem doğaçlama hem teorik olarak anlatacaklar.

Teos Yazarevi, kişisel olanın politik olduğu bilgisine inanan; ancak 'dünya fikrini' belirleyenin sanat olduğu görüşünden hareket eden bir oluşum. Yazarevi, felsefi yaklaşımlarını ekolojik, feminist, antikapitalist, evrenselci bir dünya fikri ile kurmayı hedefliyor. (K24)