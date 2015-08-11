Tarık Dursun K. hayatını kaybetti

Anadolu Gazetesi, Yeni Gün, Ankara Ulus, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde günlük yazılar, Pazar Postası ve Akis dergilerinde sinema eleştirileri yazan, senaryo yazıp rejisörlük yapan Tarık Dursun K, şiirle başladığı yazın hayatına hikâyeyle devam etmiş ve birçok türde eserler yazmış, çeviriler yapmıştı.

Gerçek adı Tarık Dursun Kakınç olan yazar, “Haritada Beş Nokta” röportajıyla 1960 Gazetecilik Başarı Armağanı; Güzel Avrat Otu ile 1961 TDK Öykü Ödülü; Yabanın Adamları ile 1967 Sait Faik Hikâye Armağanı; Ona Sevdiğimi Söyle ile 1985 Sait Faik Hikâye Armağanı; Kurşun Ata Ata Biter ile 1984 Orhan Kemal Roman Armağanı; Ömrüm, Ömrüm... ile 1987 Türkiye İş Bankası Büyük Edebiyat Ödülü; Ağaçlar Gibi Ayakta ile 1991 Yunus Nadi Yayımlanmış Roman Armağanı, Hepsi Hikâye ile 2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı.

Yazarın kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanıyor.