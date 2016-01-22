Tahsin Yücel’i kaybettik

Yazar, eleştirmen ve çevirmen kimliğiyle Türkiye edebiyatına büyük katkılarda bulunmuş Tahsin Yücel, hayatını kaybetti. Roman, öykü, deneme, anlatı, inceleme ve derleme türünde pek çok eser veren Yücel, 83 yaşındaydı.

Yücel'in cenazesi Cumartesi günü öğle namazını müteakiben Şişli Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

1933 doğumlu Yücel, Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan, 1978’de profesörlük unvanını alan Yücel, 2000 yılında emekli oldu.

Yazın araştırmalarına L’Imaginaire de Bernanos’la 1969’da başlayan Tahsin Yücel, Figures et messages dans la Comédie humaine, Eleştiri Kuramları, Anlatı Yerlemleri, Dil Devrimi ve Sonuçları ve Yapısalcılık adlı araştırmalarını yayımladı. Yücel, bu çalışmalarıyla türkiye’de göstergebilimin öncüleri arasında kabul ediliyordu.

Yazın ve Yaşam, Yazının Sınırları, Tartışmalar, Yazın, gene yazın, Alıntılar, Söylemlerin İçinden, Salaklık Üstüne Deneme, Yüz ve Söz ve Göstergeler’de adlı kitaplarında deneme ve eleştirilerini topladı.

Romanları: Mutfak Çıkmazı, Vatandaş, Peygamberin Son Beş Günü, Bıyık Söylencesi, Yalan, Kumru ile Kumru ve Gökdelen. Öykü kitapları Haney Yaşamalı, Düşlerin Ölümü, Ben ve Öteki, Aykırı Öyküler, Komşular, Golyan Devrimi.

Tahsin Yücel’in eserlerini Türkçeye çevirdiği yazarlar arasında Stefan Zweig, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, W. Somerset Maugham, André Gide, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Albert Camus, John Steinbeck, Claude Lévi-Strauss, Michel Tournier, Colette ve Roland Barthes bulunuyor. Yücel’in değer görüldüğü ödüller arasında Sait Faik Hikâye Armağanı, Azra Erhat Çeviri Ütün Hizmet Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Yunus Nadi Roman Ödülü ve sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü bulunuyor.

Hasan Öztürk’ün yazdığı “‘Kimim Ben?’ sorusunun doğru yanıtı: Tahsin Yücel" yazısını okumak için tıklayın. (K24)