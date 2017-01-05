Şiir eleştirisi için Mehmet H. Doğan Ödülü

Şiir eleştirisi, incelemesi ve araştırmalarına verilecek ödül için başvurular 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. Türkiye’nin ilk şiir kütüphanesine ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi, şiire katkı anlamında önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak amacıyla “Mehmet H. Doğan Ödülü” verecek. 2017 yılında ilk defa verilecek ödülle çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan’ın anısı da yaşatılacak.

Seçici Kurulu'nu Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Orhan Tekelioğlu ve Orhan Alkaya'nın oluşturduğu Mehmet H. Doğan Ödülü, 28 Mart 2017’de Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek törende sahibini bulacak.

1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında yayınlanmış şiir eleştirisi, incelemesi ve araştırmalarına verilecek ödül için başvurular 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Nilüfer’in Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan Nâzım Hikmet Kültürevi giriş katındaki Şiir Kütüphanesi’ne yapılacak.

Ödülle ilgili yönetmeliğe buradan, başvuru formuna ise buradan ulaşılabilir. (K24)