İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin ayrılması tartışmalarına kadın yazar, aydın ve aktivistlerden tepki geldi. 155 kadın yazar, aydın ve aktivistin imzasıyla kamuoyuna sunulan "Şiddete Hayır İstanbul Sözleşmesi'ne Evet!" metninde sorumluluk ve yetki sahipleri "sözleşmeye taraf olmaya" davet ediliyor. Herkesin katılımına açık olan metin, sosyal medyada "#imzalıyorum #bendevarım" etiketiyle paylaşıma sunuldu...

Şiddete hayır İstanbul Sözleşmesine evet!

Bizler, yaşadığımız toplumda kullanılan dilin; her geçen gün şiddeti çoğaltan, ayrımcı, ötekileştirici bir yere doğru hızla evrildiğine tanıklık ediyoruz. Her geçen gün çoğalan taciz, tecavüz ve ölüm vakaları ile en temel ihtiyacımız olan şiddetsiz bir toplum ideali paramparça ediliyor. Böyle bir süreçte sessiz kalmamız mümkün değil!