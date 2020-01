Sherlock Holmes 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sir Conan Doyle’un bir yardım etkinliği için kaleme aldığı ve 50 yılı aşkın bir süredir tavanarasında saklı kalan bir öyküsü 80 yaşındaki tarihçi Walter Elliot tarafından keşfedildi. Sherlock Holmes’un “çıkarım yapma sanatı”nın inceliklerini Dr. Watson’la paylaştığı öykü, Sir Doyle’un 80 yıl aradan sonra okurla buluşan ilk “yeni” metni olarak kabul ediliyor.

İskoçya’da bulunan Selkirk kasabasındaki tahta köprü, 1902’deki şiddetli yağmur ve seller nedeniyle tahrip olmuş; kasaba halkı 1904’te yeni bir köprü inşa edebilmek için gerekli parayı toplamak amacıyla üç gün sürecek bir etkinlik düzenlemişti. Etkinlik kapsamında, kasaba halkının kaleme aldığı öykülerden oluşan 48 sayfalık The Book o' the Brig adlı bir kitap da satışa sunulacaktı. Selkirk kasabasını sık sık ziyaret ettiği bilinen Sir Doyle, etkinliklerden bir gün önce “Sherlock Homes: Discovering the Border Burghs and, by deduction, the Brig Bazaar” başlıklı kısa öyküsüyle kitaba katkıda bulundu.

Tarihçi Walter Elliot, bin 300 kelimelik öykünün de bulunduğu kitabı tavanarasında bulduğunu söylüyor. Kasaba halkının atlı arabaların da geçeceği genişlikte bir köprü yaptırmak istediklerini ancak yeterli parayı toplayamadıklarını aktaran Elliot, “(Sir Conan Doyle) bizzat buraya gelerek kitaba bir öykü bağışlayacak kadar kasabayı seviyordu herhalde” diyor. (K24)