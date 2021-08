Okuyucu: sessizliğin ve kayıtsızlığın arasında bir kuşak

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, beş yüz kiloluk bir bombaydı o gün imha edilen. Bir önceki gün öğle saatlerinde, savaş yıllarından kalma bir sığınağın tam karşısında başlayan bir inşaatta bulunmuştu. Uzmanlar bombanın hasar gördüğü için her an patlayabileceğini, o yüzden de derhal imha edilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Elbette Almanya’nın savaştan kalan ve halen keşfedilmeden duran yüz bin civarında bombayı barındırdığı bilinse de, yine de günlük hayatın hiç beklenmedik bir anda bölünüverdiği, olağanüstü bir durumdu bu. Yalnız bu durumda olağanüstü bir yan daha vardı. Nordend’de her şey on iki saat içerisinde gerçekleşmişti. Kısacası, Almanya uzmanları ve yetkin altyapısıyla, bir gün aniden bir hayalet gibi çıkıp gelen ve akıp giden hayatını rayından çıkarıveren bu bombaları artık kısa zamanda ve hasarsız bertaraf edebiliyordu ama ya diğer hayaletler? Örneğin Hanna Schmitz?