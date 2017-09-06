Şerif Mardin hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli sosyologlarından olan Şerif Mardin, Türk modernleşmesi, din ve siyaset, Osmanlı'nın son dönemindeki siyasi gelişmeler ve Jöntürkler üzerine yaptığı çalışmalar ile biliniyordu. Prof. Dr. Şerif Mardin, en son İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

"Din ve İdeoloji" çalışması Oxford Üniversitesi müfredatına da giren Prof. Mardin, Ruşen Çakır'a verdiği ve Vatan Gazetesi'nde yayımlanan söyleşisinde ilk kez "mahalle baskısı" ifadesini kullanan akademisyendi.

Mardin "mahalle baskısı" kavramıyla, muhafazakârlaşan bir toplum içerisinde, bu muhafazkârlaşmanın baskın hâle gelmesi durumunda "dini" bir hayat tarzını benimsemeyenlerin kendilerini dışlanmış hissedeceklerini ve baskın hâle gelen muhafazakârların değerlerinin bu kesim üzerinde de ağırlık kazanabileceğini anlatmaya çalışmıştı.

Mardin’in cenazesi yarın, Yeniköy Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mardin'in kitapları İletişim Yayınları tarafından yayımlanıyordu.