Selahattin Demirtaş'a Fransa'dan ödül adaylığı

Selahattin Demirtaş’ın 2017 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Seher, Prix Médicis étranger'ye aday gösterildi. Seher Fransa’nın önemli yayınevlerinden Emmanuelle Collas tarafından L'Aurore adıyla ve Julien Lapeyre de Cabanes çevirisiyle yayımlandı. Fransa’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Prix Médicis étranger, her yıl yabancı dillerden Fransızcaya çevrilerek yayımlanan eserlere veriliyor.

2005 yılında Orhan Pamuk Kar romanıyla ödüle değer görülürken, 2015 yılında ödülü Daha romanıyla Hakan Günday kazanmıştı.

1958 yılından beri verilen Prix Médicis étranger, adını yeni duyurmaya başlayan ya da henüz hak ettiği üne kavuşamamış yazarların roman ya da öykü kitaplarına veriliyor. Demirtaş’la birlikte Prix Médicis étranger'ye aday olan diğer isimler ise şöyle: Zadie Smith, Swing Time; Javier Cercas, Le Monarque des ombres; Rachel Kushner, Le Mars Club; Jon Kalman Stefansson, Asta; Horacio Castellanos, Moya Moronga; Peter Stamm, La douce indifférence du monde; Zoe Valdes, Désirée Fe; Brad Watson, Miss Jane; Yiyun Li, Cher ami, de ma vie je vous écris dans.

Médicis étranger'nin eski kazananları arasında David Grossman, Dave Eggers, Norman Manea, Aharon Appelfeld, Philip Roth, Paul Auster, Amitav Ghosh, Thomas Bernhard, Elsa Morante, Umberto Eco, Doris Lessing, Julio Cortázar ve Milan Kundera da bulunuyor. (K24)



