Pulitzer Ödülü’nün kazananları belli oldu

Dünyanın en prestijli gazetecilik ve sanat ödülleri arasında gösterilen Pulitzer’in 2017 yılı kazananları açıklandı. Gazetecilik, dergicilik, edebiyat ve müzik alanlarında 21 farklı başlık altında sahiplerini bulan Pulitzer Ödülü, New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi tarafından 1917 yılından beri veriliyor.

New York Times’ın ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanması için Rusya’nın yaptığı iddia edilen siber saldırılar üzerine hazırladığı haber dizisi Uluslararası Habercilik Dalında Pulitzer Ödülü sahibi olurken, Miami Herald da Panama Belgeleri’nin ortaya çıkarılması haberiyle Açıklayıcı Habercilik dalında Pulitzer Ödülü’ne değer görüldü.

Edebiyat alanında ise kurmaca dalında ödülün sahibi, The Underground Railroad romanıyla Colson Whitehead oldu. Whitehead’in köle bir kadının kaçış hikâyesini anlattığı, New York Times tarafından 2016’nın En İyi 10 Kitabı listesinde de yer alan ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü sahibi kitap, Siren Yayınları’nın bu yılki yayın programında yer alıyor. Seçici kurul, “Köleliğin vahşeti ile firarın dramını günümüz Amerika’sıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek bir mitin potasında eriten, gerçekçilik ile alegorinin becirikli bir karışımı için” Whitehead’in ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Pulitzer Kurmaca Dışı Düz Yazı Ödülü’ne layık görülen isimse ABD’deki yoksulluk konusuna getirdiği farklı bakış açısı ile Harvard’lı sosyal bilimler profesörü Matthew Desmond oldu. Evicted: Poverty and Profit in the American City kitabıyla ödülün sahibi olan Desmond, gelir dağılımı adaletsizliğine ve yoksulluk seviyesine dikkat çekmek için Milwaukee’de yaşayan sekiz ailenin yaşamını gözler önüne seriyor.

Bir Kayboluşun Anatomisi romanıyla Türkiye’deki okurlar tarafından da takip edilen Hisham Matar ise The Return: Fathers, Sons and the Land in Between adlı kitabıyla Biyografi Dalında Düz Yazı Ödülü’nün sahibi oldu. Hisham Matar, kayıp babasının hikâyesini Orta Doğu politikaları üzerinden anlatıyor.

Amerikan Ulusal Kitap Ödülü sahibi Tyehimba Jess ise Olio adlı kitabıyla şiir dalında ödülü kazanan isim oldu. Tarih dalında ödülün sahibi, Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy kitabıyla Heather Ann Thompson olurken, drama ödülünün kazananı Sweat adlı oyunuyla Lynn Nottage oldu.

Pulitzer Ödülleri, 17 Nisan’da New York’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. (The Guardian/ K24)