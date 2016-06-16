PEN Pinter Ödülü, “örnek alınacak bir entelektüel”e

Kanadalı şair, romancı ve çevre aktivisti Margaret Atwood, 2016 PEN Pinter Ödülü'ne değer görüldü. Seçici kurul, ödülü kazanan üçüncü romancı olan Atwood için “örnek alınacak bir entelektüel” yorumunda bulundu.

PEN Pinter Ödülü, 2009'dan bu yana English PEN tarafından Nobelli oyun yazarı Harold Pinter'ın anısına veriliyor. Ödül, Harold Pinter'ın Nobel kabul konuşmasında vurguladığı üzere, dünyaya “cesur, inatçı” bir bakışla bakan ve “yaşamlarımızın ve toplumların gerçeğini tanımlamak için... amansız bir entelektüel azim” gösteren, edebî kariyerinde gösterdiği istikrarlı başarı grafiği övgüye değer yazarlara takdim ediliyor.

Maureen Freely'nin başkanlığını üstlendiği seçici kurul, bu yıl Vicky Featherstone, Zia Haider Rahman, Peter Stothard ve Antonia Fraser'dan oluşuyordu. Kurul, Atwood'un gerek PEN'in gerekse Harold Pinter'ın ilkeleri açısından kayda değer bir figür olduğunu belirtti, yazarın siyasî aktivizminden övgüyle söz etti. Maureen Freely ise “Sadece kendi kapısının önünü süpürmekle yetinen, kariyer odaklı kişilerin boyunduruğu altına girmiş bir meslekte, Margaret Atwood ışık saçan bir istisnadır” dedi.

Margaret Atwood ödüle değer görülmekten dolayı “onur duyduğunu” söylediği açıklamasında, “Harold Pinter'ı tanırdım, birlikte çalışmıştık. Ta 1989'da Damızlık Kızın Öyküsü romanı beyazperdeye uyarlanırken, senaryoyu o yazmıştı. O zamanlar bile, insan hakları ihlallerinin ve sanatçıların baskı görmesinin ne kadar adaletsiz olduğunu yakıcı bir şekilde duyumsardı” ifadelerini kullandı.

PEN Pinter Ödülü, her yıl düşüncelerini ifade ettiği için hapis cezasına çarptırılan bir “cesaret yazarı” ile paylaşılıyor. Uluslararası Yazarlar Cesaret Ödülü, bu yıl PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi ve Atwood tarafından seçilecek. Atwood, ödülünü 13 Ekim'de Britanya Kütüphanesi'nde düzenlenen halka açık törenle alacak. Törende ayrıca bu yılın “cesaret yazarı” da açıklanacak.

PEN Pinter Ödülü'nün eski kazananları arasında Hanif Kureishi, David Hare, Carol Ann Duffy, Tom Stoppard ve Salman Rushdie de bulunuyor. Yazarlık kariyeri boyunca 50'yi aşkın ödül alan Atwood, 2000 yılında Kör Suikastçı romanıyla, o zamanki adıyla Booker Ödülü'ne değer görülmüş, 2008 yılında ise Sanat kategorisinde Asturias Prensliği Ödülü'ne layık bulunmuştu.

Geçen yıl ödüle James Fenton değer görülmüş; Fenton, ödülünü Uluslararası Yazarlar Cesaret Ödülü'nü alan Raif Badawi ile paylaşmıştı. (K24)