Budapeşte Büyük Ödülü Orhan Pamuk'a

Orhan Pamuk, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de çağdaş dünya edebiyatının önde gelen yazarlarına verilen Budapeşte Büyük Ödülü'ne değer görüldü. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Budapeşte Kitap Fuarı’nın açılışında ödülünü alan Pamuk, kabul konuşmasında “Türkiye ve Macaristan’ın geleceğinin Avrupa’da ve özgürlükçü değerlerde yattığını” söyledi.

Macaristan’ın uluslararası ölçekteki en büyük ve en saygın ödülü olarak kabul edilen Budapeşte Büyük Ödülü'nü daha önce alan yazarlar arasında, Imre Kertész, Salman Rushdie, Mario Vargas Llosa, Günter Grass, Umberto Eco, Amos Oz, Michel Houellebecq ve Jonathan Franzen da bulunuyor.

Orhan Pamuk'un, Budapeşte ziyareti kapsamında Cumartesi günü Macar Marksist edebiyat kuramcısı Györg Lukács’ın evini ve arşivlerini ziyaret ederek, onun mirasını ve kitaplarını konu alan bir konuşma yapması da bekleniyor.

Orhan Pamuk'un Budapeşte Büyük Ödülü'ne değer görüldüğünün 30 Mart'ta açıklanması üzerine, kimi sivil odaklar yazara ödülü kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu. Macaristan'ın, Başbakan Viktor Orbán yönetiminde otoriter bir rejime kaydığını belirten yazar ve aktivistler, Budapeşte Kitap Fuarı'nın da hükümetin bir gövde gösterisi ve propoganda aracı hâline geldiğini vurgulamıştı. Pamuk'a "Orbán'ın poster çocuğu olmayın" çağrısında bulunan yazar ve siyasetçi György Lázár, “Sayın Pamuk, sizin yerinizde olsam, bu etkinliğe katılmaz, Macar okurlarla buluşmanın başka yollarını arardım” demişti. (K24)



