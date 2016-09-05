Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi Orhan Koçak oldu

Ailesi tarafından, Can Yayınları’nın katkılarıyla Erdal Öz anısına her yıl bir şaire ya da yazara verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün dokuzuncusuna, "yazarlık yaşamı boyunca edebiyat, özellikle son yıllarda şiir eleştirisi alanına yaptığı kapsamlı, tutarlı ve kuramsal derinliğe sahip katkıları, nitelikli dergicilik, çevirmenlik, yayıncılık etkinlikleriyle, günümüz Türkiye edebiyat dünyasında oynadığı öncü rol nedeniyle" Orhan Koçak değer görüldü.

Öykü, deneme, şiir ve roman alanında yayımlanan yapıtların incelenmesiyle, yaşamakta olan ve son üç yıl içinde bir yapıtı yayımlanmış isimlere verilen ödülün seçici kurulu bu yıl, Turgay Fişekçi, Kaya Genç, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık ve Can Yayınları adına Sırma Köksal’dan oluşuyordu. Her yıl bir üyenin ayrılıp, yeni bir üyenin katıldığı seçici kurula, gelecek yıl Cemil Kavukçu katılacak; 2016 komitesinin başkanlığını yürüten ve altı yıldır kurulda yer alan Turgay Fişekçi ise gelecek yıl seçici kurulda yer almayacak.

1948, İstanbul doğumlu olan Orhan Koçak, ODTÜ’de iktisat ve sosyoloji okudu. 1987- 2002 yılları arasında yayımlanan Defter dergisinin yayın kurulunda yer aldı. Psikanaliz, Marksizm, eleştirel teori, Frankfurt Okulu ve edebiyat eleştirisi alanındaki yazılarıyla tanınan, Metis Eleştiri dizisinin ve Virgül dergisinin yayın yönetmenliğini üstlenen Orhan Koçak, T. W. Adorno, Max Horkheimer, Melanie Klein ve Samuel Beckett'in eserlerini Türkçeye çevirdi. 1995 tarihli İmgenin Halleri kitabında Mithat Şen'in resimlerini inceleyen denemelere yer veren Koçak, Bahisleri Yükseltmek kitabında Turgut Uyar üzerinden İkinci Yeni'yi, Kopuk Zincir kitabında ise Nâzım Hikmet'ten Enis Batur'a, Haydar Ergülen'den Mahmut Temizyürek'e modern şiirin serüvenini işlemişti.

Ödülün eski kazananları arasında küçük İskender, Cemil Kavukçu, Murathan Mungan, Şavkar Altınel, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Gülten Akın ve Orhan Pamuk bulunuyor. (K24)