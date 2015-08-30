Oliver Sacks hayatını kaybetti

Britanyalı nöroloji profesörü ve yazar Oliver Sacks, New York’taki evinde hayatını kaybetti. Sacks, 82 yaşındaydı.

Londra doğumlu Sacks’ın uzun süredir asistanlığını üstlenen Kate Edgar, New York Times’a yaptığı açıklamada yazarın ölüm nedeninin kanser olduğunu açıkladı. İlginç nörolojik vakaları insancıl bir yaklaşımla ele almasıyla öne çıkan Sacks, Şubat ayında “Yaşamım” adlı bir yazı kaleme alarak, ileri evre kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

1966 yılında New York’taki Beth Abraham Hastanesi’nde nöroloji danışmanı olarak görev yaparken deneysel bir ilaçla tedavi ederek hayata döndürdüğü hastalarını anlattığı Uyanışlar adlı kitabı, Robert De Niro ile Robin Williams’ın başrollerini paylaştığı ve Penny Marshall’ın yönetmenliğini üstlendiği Oscar adayı yapımla beyazperdeye aktarıldı. Kitap ayrıca Harold Pinter tarafından A Kind of Alaska adıyla tiyatro sahnesine de uyarlandı.

Sacks, normal ile patolojik olan arasındaki genelgeçer kabul gören ayrımların kişinin yaşamı mercek altına alındığında görece değişkenlik gösterebildiğini gözler önüne seren ve Tourette sendromundan otizme farklı nörolojik vaka tarihçelerini anlattığı Karısını Şapka Sanan Adam ve Mars’ta Bir Antropolog adlı kitaplarıyla tüm dünyada geniş bir okur kitlesi edindi.

Sesleri Görmek kitabıyla sağır insanların dünyasını, Renkkörleri Adası kitabıyla ise Mikronezya bölgesinde sakinleri renkkörü olan adalardaki yöresel hastalıkları anlatan Sacks, kendi yaşamöyküsünü de kitaplarında işledi. Norveç’te bir dağda bir boğayla karşılaştıktan sonra bacağı sakatlanan Sacks, Dayanacak Bir Bacak adlı kitabında hasta koltuğuna bu kez kendisi oturmuş ve hastane yaşamını, doktorlarla ilişkilerini anlatmıştı. Sacks, bir hayli övgü alan Tungsten Dayı adlı kitabında ise II.Dünya Savaşı’nın sürdüğü dönemde kimya tutkusunun nasıl geliştiğini incelemişti.

Bilim dünyası kadar sanat çevrelerinde de saygın bir yeri olan Sacks’ın arkadaşları arasında W.H. Auden, Thom Gunn ve Jonathan Miller gibi isimler bulunuyordu. (K24)