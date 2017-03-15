Nermin Mollaoğlu’na Londra Kitap Fuarı’ndan ödül

Kalem Ajans’ın kurucusu Nermin Mollaoğlu, Londra Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası Üstün Başarı Ödülleri’nde En İyi Edebiyat Ajanı Ödülü’ne değer görüldü. Mollaoğlu, 2005 yılında kurduğu Kalem Telif Hakları Ajansı’yla birçok önemli yazarı temsil ederek Türkiye’den yazarların yurt dışında da tanınmasına katkıda bulunuyor. Ödülün adayları arasında İspanya’dan Anna-Soler Pont ve Fransa’dan Pierre Astier de bulunuyordu.

Nermin Mollaoğlu'nun ödüle layık görülmesiyle ilgili jüriden, "On yıl içinde [Nermin Mollaoğlu] yazarlarıyla dış dünya arasında öyle bir köprü hâline geldi ki Türkiye tarihinin bu noktasında bu bağ her zamankinden daha önemli" açıklaması geldi.

Gecenin ödül alan isimlerinden bir diğeriyse Birleşik Arap Emirlikleri yayıncılığına yaptığı katkılardan dolayı Sultan bin Muhammad Al-Qasimi oldu. Paris’ Shakespeare & Company Yılın Kitapçısı Ödülü'ne layık görülürken Britanya menşeli yayınevi HarperCollins Yayıncılıkta Kapsayıcılık Ödülü'ne layık görüldü. Törende Brezilyalı yayıncı Luiz Schwarcz ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Britanya dışındaki yayıncılık dünyasına emek veren isimlerin başarılarına görünürlük kazandırmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül töreninde 16 farklı kategoride ödüller de sahiplerini buldu. (K24)