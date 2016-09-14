Necmiye Alpay, İsviçre Almanca PEN Merkezi'nin onur üyesi seçildi

İsviçre'de bulunan Almanca PEN Merkezi, dayanışma amacıyla 1 Eylül'den bu yana tutuklu olan Necmiye Alpay'ı onur üyesi seçtiğini açıkladı. Merkez, “Darbe girişimiyle ilgisi olmayan çok sayıda yazar ve gazeteci bugün hapishanelerde hukuki sürecin başlamasını beklemektedir” ifadelerinin yer aldığı açıklama metninde, Necmiye Alpay'la düzenli olarak iletişim kurmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Dilbilimci ve yazar Necmiye Alpay, OHAL sonrasında kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu için örgüt üyeliği suçlamasıyla 1 Eylül'de tutuklanmıştı.

İsviçre Almanca PEN Merkezi'nin açıklamasını aynen yayınlıyoruz. (K24)

İsviçre’nin Almanca PEN Merkezi (DSZP) yıllardır Türkiye’deki yazarların ve gazetecilerin içinde bulunduğu zor koşullara dikkat çekmektedir. DSZP, düzenli olarak yazarları okumalara ve tartışma programlarına davet etmektedir. Merkez, 2013 yılında yazarların durumunu yerinde gören ve anti-terör yasasını protesto eden Uluslararası PEN’le birlikte hareket etmiştir.



Türk hükümeti yakın tarihli darbe girişimini bastırmak amacıyla kitlesel tutuklamalar gerçekleştirmiş ve pek çok kişinin işine son vermiştir. Darbe girişimiyle ilgisi olmayan çok sayıda yazar ve gazeteci bugün hapishanelerde hukuki sürecin başlamasını beklemektedir. Hapiste olmalarının tek nedeni ise ifade özgürlüğünü savunmaları.

İsviçre’nin Almanca PEN Merkezi dayanışmak amacıyla yazar Necmiye Alpay’ı onur üyesi seçmiştir. Merkez’in hapishanede bulunan Alpay’la düzenli olarak iletişim kurması, hem kendisinin hem de ailesinin bu zor zamanları daha kolay atlatmasına yardımcı olacaktır.

1946 doğumlu Necmiye Alpay dil bilimci ve pek çok kitabın yazarıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Doktora derecesini uluslararası iktisat alanında Paris-Nanterre Üniversitesi'nden aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiyken 12 Eylül yönetimince tutuklandı ve üç yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Üniversitedeki işini kaybeden Alpay çevirmenlik yapmaya ve kitaplar yazmaya başladı. Eserlerini Türkçeye çevirdiği yazarlar: Edward Said, Immanuel Wallerstein, Madeline C. Zilfi, René Girard, Paul Ricoeur, Jean Paul Mongin ve Jan Marchand.

Son yıllarda köşe yazarı olarak dil ve dilin gelişimi hakkında önemli makaleler kaleme aldı. Konularından biri de okullarda hâlâ yasaklı olan Kürtçe. Özgür Politika gazetesine verdiği sembolik destek nedeniyle Ağustos sonunda tutuklandı. Yasadışı örgüt üyeliğiyle suçlanmaktadır. Necmiye Alpay yazar Aslı Erdoğan ile birlikte İstanbul Bakırköy Cezaevi’nde yatmaktadır. Hâkim karşısına ne zaman çıkacağı ise belli değil.