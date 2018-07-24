Murakami'nin son romanı “uygunsuz” bulundu

Haruki Murakami’nin son romanı Killing Commendatore, Japonya'da müstehcen içerikleri tetkik eden ihtisas mahkemesi tarafından “uygunsuz” bulunduğu için Hong Kong Kitap Fuarı’na katılamayacak.

Şubat ayında okurla buluşan ve Penguin Books tarafından İngilizcede ekim ayında yayımlanacağı duyurulan Killing Commendatore, geçen hafta basılı tüm materyalleri değerlendirerek sınıflandıran ilgili mahkeme tarafından “toplum ahlakına aykırı” ögeler içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Söz konusu mahkeme dergi ve kitap gibi her türlü matbu materyali değerlendirerek üç farklı sınıfa ayırıyor: Birinci sınıfta yer alan eserler her yaş okur tarafından okunabiliyor; ikinci sınıfta yer alanlar uygunsuz olarak kabul ediliyor ve sadece 18 yaşının üstünde kişilere satılabiliyor; üçüncü sınıfta yer alanlar ise müstehcen sayılıyor ve satışa çıkmıyor.

Murakami’nin, eşinden boşanan 36 yaşındaki bir ressamın yaşadıklarını anlatan romanı Killing Commendatore ikinci sınıfta değerlendirildiği için artık Hong Kong’daki fuarlarda yer alamayacak. Roman, kitapçılarda da +18 ibaresi eklenerek satışa sunulacak.

Birçok sanatçı ve akademisyen, konuyla ilgili olarak, kitabın Murakami’nin diğer romanlarına kıyasla "daha müstehcen olmadığı" yorumunda bulunurken, mahkemenin kararına dair gerekçesini açıklamadığı da belirtildi. Kitabın yayımlanmasının üzerinden neredeyse altı ay geçtikten sonra böyle bir yasakla karşılaşmış olması ise Hong Kong’da kültür-sanat alanında sansürün son zamanlarda giderek yaygınlaştığını da yeniden gündeme getirdi. Geçen ay da aralarında iki erkek penguenin birbirine aşkını ve hayvanat bahçesi görevlisinin yardımıyla bir aile kurmalarını konu alan ödüllü çocuk hikâyesi And Tango Makes Three’nin de bulunduğu 10’dan fazla çocuk kitabı, Hong Kong hükümeti tarafından LGBTİ+ temalar içerdiği gerekçesiyle halk kütüphanelerinden kaldırılmıştı. (K24)