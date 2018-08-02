Film ve televizyon sektöründe tacizlere karşı bir platform: Mor Yapımcılar

#MeToo hareketinin Amerikan film endüstrisinde, özellikle Harvey Weinstein davasıyla ivme kazanmasının ardından, dünyanın birçok ülkesinde tacize ve bu olayların sonucunda meslekî haksızlığa uğramış, kariyerleri baltalanmış ve psikolojik olarak travma geçiren bireylerin (özellikle kadınların) yaşamış oldukları manevi ve maddi mağduriyetleri ifşa etmeye başladıklarına tanıklık ettik.

Türkiye de bu hareketliliğin başladığı ülkelerden biri, ancak hareketin gücüne dair hepimizin şüpheleri var, hem Türkiye genelinde hem de özel olarak Türkiye film ve televizyon sektöründe. Türkiye’nin şu andaki politik konjonktürünü, zedelenmiş demokrasisini ve güven yaratmayan hukuk sistemini düşünürsek, bireylerin kendilerine karşı işlenen taciz suçlarını ifşa etmek ve/veya yasal bir işleme başvurmaları konusundaki çekincelerini de anlayabiliriz. Bunun da ötesinde, toplumumuzun sosyo-kültürel dokusunda, özellikle kadınlara pompalanan ve “aman bir şey demeyeyim” ile sonlanan, “kendinde suç arama” veya “kendinde suç aramaya ittirilme” anlayışının da hepimizin bilinçaltında, farklı ölçeklerde yer etmediğini söyleyebilir miyiz?

Tüm bu endişelere rağmen, geçen yıl birçok Türkiyeli kadın film sektöründe “güç sahibi” pozisyonlarda olan erkeklerin işlediği eril vahşete karşı sosyal medya üzerinden isyan etti ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu bazı kadınlar işlenen suçları ifşa etti. Bu noktada, yaşanmış mağduriyetlerin ötesinde bu mağduriyetlerin aktif bir özne tarafından gerçekleştirdiğinin de altını çizmek lazım. Yani en basit terimiyle, “bir kadın taciz edildi değil”, “X kişisi taciz etti” vurgusunu yapmakta fayda var.

Türkiye film ve televizyon alanında çalışan kadın yapımcıların bir araya geldiği yeni bir platform olan MOR YAPIMCILAR - ki şu anda burası sadece bir platformdan ibarettir, herhangi bir dernek, vakıf veya resmî oluşum değildir, hiyerarşik bir yapısı yoktur- sektörümüz içerisinde yaşanan tacizlere ve ayrımcılığa karşı yaptırımı olacak adımlar atmak için çalışıyor. Ayrıca sektörde çalışan kadınlar için bir dayanışma alanı oluşturmayı hayal ediyor.

Mor Yapımcılar, ilk olarak sinema yazarı Kerem Akça’nın Twitter üzerinden yönetmen Pelin Esmer’e hakaret etmesinin ardından Akça’nın SİYAD üyeliğinin gözden geçirilmesi için bir imza kampanyası gerçekleştirdi. Ardından oyuncu Talat Bulut’un Yasak Elma dizisinin setinde bir sanat asistanını taciz etmesinin sonucu olarak bir grup yapımcı ve yönetmen olarak bundan sonra adı tacize karışmış oyuncularla çalışmayacağımızı kamusal alanda duyurduk.

Elimizden geldiği kadar ve uzun vadede hazırlayacağımız projeler aracılığıyla sektördeki her nevi ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, özellikle bu tip olaylarda tacize uğrayanın kendini yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yapmak ve var gücümüzle tacizcinin hiçbir şey olmamış gibi davranmaması için uğraşmak, tacize uğrayanların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sesleri çıktıkça daha güçlü hissetmelerini sağlamak için bir zemin yaratmak.