Marilynne Robinson Edebiyat Barış Ödülü'ne değer görüldü

ABD'li diplomat, büyükelçi ve yazar Richard C. Holbrooke anısına verilen Büyükelçi Richard C. Holbrooke Olağanüstü Başarı Ödülü'ne, bu yıl roman ve denemeleriyle "sosyal adalet ve barışa katkılarından ötürü" Marilynne Robinson değer görüldü.

Richard C. Holbrooke Olağanüstü Başarı Ödülü, Dayton Edebiyat Barış Ödülü Vakfı tarafından yazının barış savunusundaki önemini vurgulamak adına, bir yazarın bütün eserleri göz önüne alınarak veriliyor. 2010'da hayatını kaybeden Richard C. Holbrooke, Bosna Savaşı ve Kosova Savaşı'nda arabuluculuk görevini üstlenmişti. Uzun kariyerinde Foreign Policy ve Newsweek gibi prestijli yayınlarda editörlük görevinde bulunan Holbrooke, ayrıca 1995'te Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna arasında imzalanan Dayton Barış Antlaşması'nın da mimarı olarak biliniyor. Dayton Edebiyat Barış Ödülü Vakfı, Holbrooke'un hayatını kaybetmesi üzerine Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne, küresel barışın sağlanmasına katkılarından dolayı ABD'li diplomatın adının verilmesini kararlaştırmıştı.

Dayton Edebiyat Barış Ödülü Vakfı'nın kurucusu Sharon Rab, Robinson'ın "insanlardaki, cemaatlerdeki ve dünyadaki çatışmanın nedenlerini derinlemesine bir incelikle işlediği ve barışın evrensel sağaltıcı gücünü gözler önüne serdiğini" söyledi. Rab, "Marilynne Robinson deneme ve romanlarında Dayton Edebiyat Barış Ödülü'nü tanımlayan meseleleri işlemektedir: bağışlamak, insanın kutsallığı, yaşamanın ve doğanın tadına varmanın coşkusu" dedi.

Robinson, ödül haberini alması üzerine ise "bir edebiyat ödülünün aynı zamanda barış ödülü olmasının son derece yerinde olduğunu" söyledi ve "uluslar arasındaki anlaşmazlıklara rağmen ve bunların çözümünde kitapların hayatımızda nasıl önemli bir rolü olduğunu" ilk elden defaatle tecrübe ettiği ifade etti.

Ödülün eski kazananları arasında Elie Wiesel, Studs Terkel, Louise Erdrich ve Gloria Steinem da bulunuyor. Robinson ödülünü 20 Kasım'da Dayton'da düzenlenen törenle alacak.

Türkçeye Gilead, Yuva ve Gölün Evi romanları çevrilen Marilynne Robinson'ın değer görüldüğü ödüller arasında Pulitzer, Hemingway Vakfı/ PEN Ödülü, Orange Kurmaca Ödülü ve Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü de bulunuyor. (K24)