Man Booker Uluslararası’nın uzun listesi açıklandı

İngilizceye çevrilen dünya edebiyatının en iyilerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün uzun listesi açıklandı. Listede Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasına kesin gözüyle bakılan yazarlar Amos Oz, David Grossman, İsmail Kadare ve Çin’in yasaklı kalemi olarak bilinen Yan Lianke de bulunuyor. Yan Lianke geçen yıl Çin’de hâlâ yasaklı olan The Four Books adlı kitabıyla kısa listede yer almış fakat ödülün sahibi Vejetaryen ile Han Kang olmuştu.

Bu yıl yedinci kez sahibini bulacak olan Man Booker Uluslararası Ödülü, İngilizce yazan veya kitapları İngilizceye çevrilmiş yaşayan bir yazarın tüm eserleriyle edebiyata katkısı göz önüne alınarak iki yılda bir veriliyordu. Ödül, 2016 itibariyle her yıl tek bir kitap göz önüne alınarak veriliyor.

İsrail’in en ünlü iki yazarı Amos Oz ve David Grossman’ın da aralarında olduğu, 11 ülkeden toplam 13 adayın yer aldığı listede sadece üç kadın yazarın bulunması ödülün uzun listesine getirilen en önemli eleştirileri olarak öne çıkıyor.

2005 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü’nü kazanan ilk Arnavut yazar olan 81 yaşındaki İsmail Kadare, The Traitor’s Niche adlı, Osmanlı padişahını düşmanlarından korumakla yükümlü bir elçinin hayatını anlattığı kitabıyla adaylar arasında yer aldı. Adaylar arasında Türkçede de Biz Rüya Görürken kitabıyla tanınan Alman yazar Clemens Meyer, Bricks and Mortar adlı romanıyla; Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara’nın Fransız yazarı Mathias Énard ise Compass ile Avrupa’dan listeye giren iki güçlü isim oldu. Norveçli yazar Roy Jacobsen da listenin diğer popüler isimlerii arasında yer alıyor. Jacobsen, Harika Çocuk ve Görülmeyenler kitaplarıyla Türkiyeli okurların da yakından tanıdığı bir isim.

Aday olan kitapların 13 çevirmeninden yedi tanesi kadınken, uzun listede yer alan kadın yazarlar ise şöyle: komünist Polonya'da geçen Bildungsroman tarzındaki ilk romanı Swallowing Mercury ile yazar ve şair Wioletta Greg, İngilizceye çevrilen ilk romanı Fever Dream ile Arjantinli Samanta Schweblin ve Mirror, Shoulder, Signal isimli romanıyla Danimarkalı Dorthe Nors.

Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali Direktörü Nick Barley'nin başkanlığını üstlendiği seçici kurulda, yazar Elif Şafak, çevirmen Daniel Hahn, yazar Chika Unigwe ve şair Helen Mort yer alıyor.

Man Booker Uluslararası Ödülü’nü kazanan isim 14 Haziran’da açıklanacak. Ödülün 50 bin sterlin turtarındaki para armağanı, kitabın yazarı ile çevirmeni arasında paylaşılıyor. (K24/ Guardian/ Irish Times)

2017 Uluslararası Man Booker’ın adayları:

Compass, Mathias Énard (Fransa), Çeviri: Charlotte Mandell

Swallowing Mercury, Wioletta Greg (Polonya), Çeviri: Eliza Marciniak

A Horse Walks Into a Bar, David Grossman (İsrail), Çeviri: Jessica Cohen

War and Turpentine, Stefan Hertmans (Belçika), Çeviri: David McKay

The Unseen, Roy Jacobsen (Norveç), Çeviri: Don Bartlett

The Traitor’s Niche, Ismail Kadare (Arnavutluk), Çeviri: John Hodgson

Fish Have No Feet, Jón Kalman Stefánsson (İzlanda), Çeviri: Philip Roughton

The Explosion Chronicles, Yan Lianke (Çin), Çeviri: Carlos Rojas

Black Moses, Alain Mabanckou (Fransa), Çeviri: Helen Stevenson

Bricks and Mortar, Clemens Meyer (Almanya), Çeviri: Katy Derbyshire

Mirror, Shoulder, Signal, Dorthe Nors (Danimarka), Çeviri: Misha Hoekstra

Judas, Amos Oz (İsrail), Çeviri: Nicholas de Lange

Fever Dream, Samanta Schweblin (Arjantin), Çeviri: Megan McDowell