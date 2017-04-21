Man Booker Uluslararası Ödülü'nün kısa listesi açıklandı

Man Booker Uluslarası Ödülü'nün kısa listesinde İsrail’in önde gelen iki yazarı Amos Oz ve David Grossman'ın yanı sıra, Norveç, Danimarka, Fransa ve Arjantin'den yazarlar yer alıyor. Dünyanın her yerinden yazarların İngilizceye çevrilmiş romanlarını değerlendirmeye alan ve eserin yazarı ile çevirmenini aynı anda ödüllendiren Man Booker Uluslararası, edebiyatın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak görülüyor.

Kısa listede, 2007 yılında da finalistlerden olan Amos Oz Judas adlı romanıyla yer alıyor. İsrail’in bir diğer tanınan yazarı David Grossman A Horse Walks Into a Bar romanıyla ödüle aday olurken Arjantinli yazar Samanta Schweblin, İngilizceye çevrilen ilk romanı Fever Dream'le listedeki en genç yazar olma unvanını taşıyor. Görülmeyenler ve Harika Çocuk romanlarıyla Türkçede de tanınan Norveçli yazar Roy Jacobsen, The Unseen adlı, Norveç’te adada yaşayan bir ailenin hikâyesini anlattığı romanıyla, seçici kurulun yorumuyla listenin “belki de en geleneksel anlatısı" olma özelliğini taşıyor. 2015 yılında Fransa’nın en saygın edebiyat ödülü Prix Goncourt'u kazanan Mathias Énard, Compass adlı romanıyla ödülün kısa listesine kalan bir diğer aday oluyor. Énard, Hırsızlar Sokağı ve Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara adlı romanlarıyla Türkçe edebiyat okururunun da yakından tanıdğı bir isim. Ödülün bir diğer adayı ise, 40 yaşında hayatını araba kullanmaya başlayarak değiştirmeye karar veren bir kadının hikâyesini anlattığı Mirror, Shoulder, Signal romanıyla Dorthe Nors.

Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali Direktörü ve Man Booker Seçici Kurul Başkanı Nick Barley, kısa listeyi açıklarken yaptığı konuşmada, “126 kitap arasından uzun liste için 13 kitap belirlemek kadar listedeki kitap sayısını altıya indirmek de bizim için epey zordu” dedi. Seçici kurul olarak herhangi bir favorilerinin bulunmadığını da ekleyen Barley, “Bu altı kitaptan herhangi biri ödülü kazanabilir, herhangi biri kazanacak kadar iyi” sözleriyle her adayın eşit şansa sahip olduğunu belirtti. Editör, yazar ve eleştirmenlerden oluşan jüride Elif Şafak da yer alıyor.

Kısa listeye giren her yazara bin pound verilirken, büyük ödülü kazanan yazar ve kitabın çevirmeniyse 50 bin pound değerindeki para armağanını paylaşacak. 2017 yılının kazananı 14 Haziran'da Londra'daki Victoria & Albert Müzeis'nde gerçekleşecek törenle açıklanacak. (The Guardian/ K24)

Man Booker Uluslararası Ödülü kısa listesi

Compass, Mathias Énard (Çevirmen: Charlotte Mandell)

A Horse Walks Into a Bar, David Grossman (Çevirmen: Jessica Cohen)

The Unseen, Roy Jacobsen (Çevirmen: Don Bartlett ve Don Shaw)

Mirror, Shoulder, Signal, Dorthe Nors (Çevirmen: Misha Hoekstra)

Judas, Amos Oz (Çevirmen: Nicholas de Lange)

Fever Dream, Samanta Schweblin (Çevirmen: Megan McDowell)