Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve roman türünde İngilizce yazılan kitaplara verilen Man Booker Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Edebiyat dünyasının büyük isimlerinin dışarıda bırakıldığı altı kitaplık listede, 2012'de Eve Yüzerken adlı romanıyla ödüle aday gösterilen Deborah Levy de yer alıyor.

Man Booker Ödülü'nün kısa listesi; Amanda Foreman'ın başkanlığını üstlendiği ve Jon Day, Abdulrazak Gurnah, David Harsent ve Olivia Williams'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

1969'dan bu yana verilen ödüle, bu yıl Deborah Levy, Paul Beatty, Graeme Macrae Burnet, Ottessa Moshfegh, David Szalay ve Madeleine Thien aday gösterildi. Michael K. / Yaşamı ve Yaşadığı Dönem ve Utanç romanlarıyla 1983 ve 1999'da Man Booker'ı kazanan ve bu yıl The Schooldays of Jesus adlı yeni romanıyla uzun listeye kalan Nobel Ödüllü J.M. Coetzee, Costa Ödüllü A.L. Kennedy ve Pulitzer Ödüllü Elizabeth Strout ise kısa listede yer almıyor. Seçici Kurul, Temmuz ayında açıklanan uzun listesinde de, Ian McEwan, Julian Barnes, Don DeLillo, Edna O’Brien ve Jonathan Safran Foer gibi bu yıl okurla buluşan isimleri dışarıda bırakmıştı.

Deborah Levy anne- kız ilişkilerini masaya yatırdığı Hot Milk romanıyla listenin güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. İskoç yazar Graeme Macrae Burnet, 19'uncu yüzyılda geçen bir cinayet öyküsünü anlattığı His Blood Project romanıyla, ABD'li yazar Paul Beatty ise ırk ve şiddet temalarını işlediği The Sellout romanıyla ödüle aday gösterildi. İlk kitabı Eileen ile Man Booker adayları arasında yer alan Ottessa Moshfegh, kısa bir süre önce PEN/ Faulkner Ödülü'nü kazanmıştı. Kanadalı yazarlar Madeleine Thien, Tiananmen Meydanı'ndan sağ kurtulup Kanada'ya kaçan Çinli bir kadının öyküsünü anlattığı Do Not Say We Have Nothing kitabıyla, David Szalay ise dokuz adamın hayatla mücadelesini işlediği All That Man Is romanıyla ödüle aday gösterildi.

Amanda Foreman, kısa listeye ilişkin “Man Booker, romanları, çok az kitabın dayanabileceği ayrıntılı bir incelemeye tabi tutar. Son derece kapsamlı ve iddialı uzun listemizde yer alan kitapları yeniden okurken, yazının katışıksız gücüyle karşı karşıya kalmak çokça cefalı, bir o kadar da keyif vericiydi” dedi. Foreman, kısa listenin “romanın modern kültürdeki merkezi konumunu yansıt”tığını da sözlerine ekledi.

Bu yıl Man Booker'a 155 eser başvurdu. Ödülü kazanan isim 25 Ekim'de Londra'da düzenlenen törenle açıklanacak. Ödülün kazananı, aynı zamanda 50 bin sterlin tutarında para ödülünün de sahibi olacak.

Man Booker Ödülü'nün geçen yılki sahibi, A Brief History of Seven Killings adlı romanıyla Jamaika doğumlu yazar Marlon James olmuştu. (BBC/ Guardian/ K24)

Man Booker adayları:

The Sellout, Paul Beatty

Hot Milk, Deborah Levy

His Bloody project, Graeme Macrae Burnet

Eileen, Ottessa Moshfegh

All That Man Is, David Szalay

Do Not Say We Have Nothing, Madeleine Thien