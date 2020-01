Man Booker'ın kısa listesi açıklandı

Man Booker Ödülü’nün 2017 yılı kısa listesi açıklandı. Listede ABD’den 4 3 2 1 romanıyla yazar Paul Auster, History of Wolves romanıyla Emily Fridlund ve Lincoln in the Bardo romanıyla George Saunders yer alırken altı kitaplık listenin Britanyalı yazarları ise Exit West romanıyla Hindistan asıllı Mohsin Hamid, Autumn ile Ali Smith ve Elmet romanıyla Fiona Mozley oldu.

Büyük ödül için Paul Auster ve Ali Smith gibi dünyaca tanınan yazarların yanı sıra 29 yaşındaki Fiona Mozley de ilk romanı Elmet ile yarışacak. Arafta ve Aralığın Onu adlı öykü kitaplarıyla tanıdığımız George Saunders ise ABD başkanlarından Abraham Lincoln’ün oğlunun mezarını ziyaret etme hikâyesini takip eden Lincoln in the Bardo adlı ilk romanıyla kısa listeye giren isimlerden olmayı başardı. Birçok eleştirmenin favorisi olarak görülen ve uzun listedede bulunan Arundhati Roy ve Zadie Smith ise kısa listeye kalamayan isimler arasında yer aldı.

Man Booker’a ABD’li yazarların katılımının önü 2014'te açılırken, ödülün ilk ABD’li kazananı geçen yıl The Sellout adlı kitabıyla Paul Beatty olmuştu. Bu yıl Amerika’dan uzun listede yer alan üç yazar da kısa listeye girmeyi başardı.

Seçici Kurul Başkanı oyuncu ve yazar Lola Young, “Topluca düzenin sınırlarını zorlayan eşsiz ve cesur altı kitapla, bu yılki kısa liste, kabul görmüş yazarları tanımakla birlikte yeni sesleri de edebiyat dünyasına takdim ediyor” diyerek listede hem tanınmış hem genç yazarların bir arada olmasına dikkat çekti.

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Man Booker’la birlikte 50 bin sterlin tutarındaki para ödülünü de kazanacak olan isim 17 Ekim’de açıklanacak. (K24)

Man Booker kısa listesi

4 3 2 1, Paul Auster

History of Wolves, Emily Fridlund

Exit West, Mohsin Hamid

Elmet, Fiona Mozley

Lincoln in the Bardo, George Saunders

Autumn, Ali Smith