Man Booker Ödülü'nün adayları açıklandı

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Man Booker’ın uzun listesi açıklandı. On üç kitaptan oluşan uzun listede, 1969’dan bu yana verilen ödülün tarihinde ilk kez bir grafik roman yer alıyor. Nick Drnaso, Sabrina adlı grafik romanıyla Michael Ondaatje, Richard Powers ve Rachel Kushner gibi isimlere karşı yarışacak.

Man Booker Ödülü’nün uzun listesi; Kwame Anthony Appiah’ın başkanlığını üstlendiği ve Val McDermid, Leo Robson, Jacqueline Rose ile Leanne Shapton’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Seçici kurul, bu yıl 171 kitabı değerlendirmeye aldı.

Sabrina, ardında bir video bırakarak kayıplara karışan genç bir kadının öyküsünü; gerçek ile tevatür, trajedi ile travma arasındaki ilişkiye odaklanarak anlatıyor. Seçici kurul, Drnaso’nun grafik romanla uzun listeye kalışına ilişkin olarak, “Kurmacanın değişen biçimi de göz önüne alındığında, bir grafik romanın Man Booker’ın uzun listesine kalması an meselesiydi” yorumunda bulundu. Kurul, romanın “tıpkı bütün iyi kurmacalar gibi” okurdan taleplerde bulunduğunu da ifade etti.

Kanadalı yazar Michael Ondaatje, son kitabı Warlight ile ödülün uzun listesinde yer alıyor. Ondaatje, Türkçeye “İngiliz Casus” adıyla çevrilen The English Patient adlı kitabıyla 1992’de ödülü kazanmıştı. The English Patient, kısa bir süre önce, Man Booker’ın 50’nci yılı şerefine bir kereye mahsus olmak üzere verilen ve halk oylamasıyla belirlenen Altın Man Booker Ödülü’nü de kazanmıştı. Seçici kurul, Ondaatje’nin son romanıyla, savaşın bilhassa çocuklar üzerindeki saklı tutulan, hemen hemen hiç dillendirilmeyen etkilerini çarpıcı bir şekilde ifade ettiğine dikkat çekti.

Pulitzer Ödüllü Richard Powers’ın The Overstory adlı kitabıyla yer aldığı listede, Rachel Kushner da “toplumsal cinsiyet, sınıf ve Amerikan rüyasının kati surette yozlaşması”nı ele alan The Mars Room adlı kitabıyla güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Uzun listede dört ilk kitap bulunurken, on üç yazarın dördü ise 30 yaşın altında. Seçici kurul, adayları değerlendirirken bir anlamda kör hakemlik yaptıklarını özellikle vurguluyor.

Daha önce Man Booker’a değer görülen ve bu yıl yeni kitaplarıyla okurla buluşan Julian Barnes, Pat Barker, Peter Carey ile Alan Hollinghurst gibi isimlerin uzun listede yer almaması ise dikkat çekiyor.

Man Booker’ın kısa listesi eylül ayında, ödülü kazanan isimse ekimde açıklanacak. Ödülün sahibi aynı zamanda 50 bin sterlin tutarındaki para armağanının da sahibi olacak. Man Booker’a geçen yıl, ölüm, kayıp ve yas kavramlarını merkezine alan Arafta adlı ilk romanıyla öykü türünün önemli isimlerinden George Saunders değer görülmüştü. (K24)

Man Booker adayları:

Belinda Bauer- Snap

Anna Burns- Milkman

Nick Drnaso- Sabrina

Esi Edugyan- Washington Black

Guy Gunaratne- In Our Mad And Furious City

Daisy Johnson- Everything Under

Rachel Kushner- The Mars Room

Sophie Mackintosh- The Water Cure

Michael Ondaatje- Warlight

Richard Powers- The Overstory

Robin Robertson- The Long Take

Sally Rooney- Normal People

Donal Ryan- From A Low And Quiet Sea