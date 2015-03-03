Leonard Cohen'den bir Sevda Kitabı

Tepeleri aşamıyorum

Alaşağı edilmiş sistem

Tanrıya şükür ki

Haplarla yaşıyorum

Kaostan sanata

Bir yol izledim

Arzu at

Depresyon araba

Yelken açtım kuğu gibi

Bir kaya gibi battım

Ama zaman çoktan geçti

Geride kaldı gülünçlüklerim

Sayfam çok beyazdı

Mürekkebim çok sulu

Gün yazıya dökemedi

Gecenin çiziktirdiklerini

Uluyor hayvanım

Meleğim şaşkın

Ama iznim yoktu

Bir damla kedere bile

Çünkü kullanacak biri

Benim olamadığımı,

Onun olacak yüreğim

Gayrişahsi

Yola koyulacak

anlayacak ne dediğimi

İradem ikiye bölünmüş

Ve özgürlük orada

Bir saniyeden kısalığına

Çarpışacak yaşamlarımız

Sonsuz olan askıda

Kapı açık ardına dek

Sonra o doğacak

Senin gibi birine

Kimsenin yapmadığını

Yapmaya devam edecek

Biliyorum geliyor

Biliyorum bakacak

Ve bu sevda

Ve bu kitap

Bir döneme girmek

Bir şaşkınlık dönemine giriyoruz, insanların çaresizlik içinde ışık bulduğu ve umutlarının zirvesinde başlarının döndüğü tuhaf bir an. Aynı zamanda dinsel bir an, ve tehlike de burada. İnsanlar Otorite’nin sesine kulak vermek isteyecek ve herkesin aklında Otorite’nin ne olduğuna ilişkin birçok tuhaf kurgu ortaya çıkacak. Aile yine, saygı gören ve övülen bir Temel olarak görülecek, fakat birçok başka olasılığın darbesini yiyen bizler, aşkın devinimleri de olsak, yalnızca devinimlerin içinden geçeceğiz. Halkın Düzen arzusu, bu düzeni tepeden indirmek isteyecek birçok inatçı ve uzlaşmazı cezbedecek. Hayvanat bahçesinin hüznü toplumlara sirayet edecek.

Masum bir yakınlığın özlemini duyan sen ve ben, misillemelerin korkusuyla, meraklı hazzın ilk kelimelerini bile söylemek istemeyeceğiz. Umutsuz olan her şey bir şakanın ardında yaşayacak. Ama ben yemin ediyorum, senin parfümünün menzilinde duracağım.

Ay bu gece ne kadar haşin görünüyor, her zamanki silik aptaldan çok, çivili bir tabuta benziyor.

Ferud’un, Einstein’ın ve Hemingway’in onuruna leke sürüldüğünü düşünüyorsan, benden sonra gelecekleri bekle ve gör bakalım o ak saçlarla ne yapılacak.

Fakat bir Haç olacak, bazılarının anlayacağı bir işaret: gizli bir toplantı, bir uyaru, Kudüs’te saklı bir Kudüs. Beyaz kıyafetler giyiyor olacağım her zamanki gibi, ve kuşaklar boyu yaptığım gibi En İçteki Saray’a girip yalvaracaım, yakaracağım, gerekçelendireceğim. Gelinin ve Damadın odasına gireceğim ve kimse peşimden gelmeyecek. Kuşkunuz olmasın, yakın gelecekte hepimiz benim gibi insanlardan bunun gibi şeyleri daha çok görüyor ve duyuyor olacağız.

Pazartesi, Ekim 26, 1998

Leonard Cohen fotoğrafı: Clara Molden