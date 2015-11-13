“Küçük al, büyük oku”

Can Yayınları tarafından format hakları satın alınan Minikitap, basılı kitapları e-kitap kadar kolay okunur ve taşınır hale getiren bir konsepte sahip: Kitaplar, Avrupa’nın 150 yıllık matbaası Jongbloed BV tarafından Hollanda’da, bu baskılar için özel üretilen Indoprint kağıdı ile uluslararası patentli Minikitap formatında basılıp ciltleniyor. Mürekkep, sayfa ve cilt tekniği, bu küçücük kitabı mucizevi bir buluşmayla rahat okunur kılıyor. Sayfa inceliği ustalıkla ayarlanan Minikitap, binlerce sayfalık bir kitabı bile cepte taşıyabilmeye olanak sağlıyor. Üstelik yazı karakterlerinin boyutları sıradan bir kitapla aynı büyüklükte ve tüm kitapları “tam metin” okumak mümkün.

Şeker Portakalı, Simyacı, Dava, İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, 1984 ve Zorba gibi kült eserlerle başlangıç yapan seri, çok kısa süre içinde geniş bir yayın yelpazesine sahip olmayı hedefliyor.