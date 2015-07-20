Bas düğmeye al kitabı

Bir otomat düşünün ki, düğmesine bastığınızda kırık gofret veya bayat cips değil, istediğiniz kitabı versin. Üstelik paranızı da yutmasın, zira bu otomatlar ücretsiz çalışsın. Üstüne üstlük, bu otomat çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak gibi bir hedefe hizmet etsin…

JetBlue Havayolları tarafından 2011’de hayata geçirilen Soar with Reading programı çocuklarda okuma şevkini artırmayı ve yetersiz imkânlara sahip bölgelerdeki çocukların ücretsiz kitaplara erişimini sağlamayı hedefliyor.

Çocuk okur yazarlığı alanında önde gelen isimlerden olan Susan Neuman, program kapsamında Amerika’da çocukların kitaplara erişiminin ne düzeyde olduğunu inceleyen bir araştırma hazırlıyor. 2001’de de benzer bir araştırma yürüten ve yetersiz imkânlara sahip bölgelerde her 350 çocuğa bir kitap düştüğünü saptayan Neuman, 2014 sonu itibariyle durumun çok daha kötüye gittiğini, ülkenin başkentinde bulunan Anacostia gibi bölgelerde her 830 çocuğa bir kitap düştüğünü ortaya çıkardı.

Neuman’ın verileri ışığında, çocuk gelişimi ve çocuk okur yazarlığı uzmanlarından oluşan bir danışma kurulu, bu yıl çeşitli bölgelerde pilot uygulaması yapılacak olan kitap otomatı projesinin hayata geçirilmesini kararlaştırdı.

Uygulama kapsamında Washington, D.C.’de bulunan Anacostia bölgesine üç kitap otomatı yerleştirildi. 0- 14 yaş arası çocuklar için kullanılmamış kitap ve okuma materyalleri içeren otomatlar ücretsiz çalışıyor. Çocuklar otomatlardan istedikleri kadar kitap almaya teşvik ediliyor. Program sayesinde, kitapların ücretsiz ve "eğlenceli" bir şekilde erişilebilir olmasının çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunması hedefleniyor. Bölgede takriben 100 bin kitabın otomatlar aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılması öngörülüyor. Pilot bölgede uygulama sonuçlarının hedeflenen verimi sağlaması hâlinde, kitap otomatı uygulaması kademe kademe diğer yetersiz imkânlara sahip bölgelerde de hayata geçirilecek. (K24)