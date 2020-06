"Kısıtlama işe yaramıyor: Bu sen değilsin"

ABD’li yazar Virgie Tovar'ın yazdığı, Türkçeye Füsun Özlen tarafından çevrilen Şişmanlık Hakkımız (You Have the Right to Remain Fat), Güldünya Yayınları tarafından yakında basılacak. Kitaptan diyetle ilgili bir bölümü "tadımlık" olarak seçtik...