İstanbul Edebiyat Evi açıldı

İstanbul’un ilk Edebiyat Evi Kıraathane açıldı. Asmalı Mescit, Beyoğlu’nda bulunan Kıraathane, “yaşadığımız mahalleyi, şehri, ülkeyi, gezegeni doğasıyla, dokusuyla daha iyi anlamanın, daha yaşanılır kılmanın, çocuklarımıza daha iyi bırakmanın yollarını birlikte arama yeri” olmayı hedefliyor.

Kıraathane, Çağdaş Erdoğan’ın Gelecek Uzun Sürer adlı fotoğraf sergisiyle açıldı. Açılışı teşrif eden Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen, İstanbul’un bu ilk Edebiyat Evi’nde bulunmaktan dolayı iftihar duyduklarını, Norveç’teki edebiyat evi geleneğinin Kıraathane’ye ilham kaynağı olmasının kıvancı içinde olduklarını dile getirdi. Edebiyat Evi’nin ifade özgürlüğünün gelişimi ve savunulması bakımından başat bir role sahip olduğunu vurgulayan Ellefsen, Oslo’da 2007’de açılan Edebiyat Evi’nin şehrin çehresinin değişmesine büyük katkılarda bulunduğunu, İstanbul Edebiyat Evi’nin de Türkiye’nin en kalabalık şehri için benzer bir işlev görmesini umduklarını belirtti.

Etkinlik, Vegard Ellefsen’in konuşmasının akabinde, Çellistanbul’dan viyolonsel sanatçıları Murat Berk ile Melih Kara’nın Air, Mi minör Çello Sonatı, İki Çello için Sonat, Âşık Veysel ve çello için yazılan süitlerden seçmeler sundukları müzik dinletisiyle devam etti. Karin Karakaşlı ile Çağdaş Erdoğan, müzik dinletisinden sonra, Gelecek Uzun Sürer sergisi, Erdoğan’ın fotoğrafları ve ülkenin boğucu atmosferinde üretmek üzerine kısa bir konuşma yaptı. Karakaşlı, sergi için yazdığı metinde, “Çağdaş’ın fotoğrafları şiddete esir kılınmış ruhlarımızın ifadesi. (…) Aylarını haksız yere cezaevinde geçirmiş, ailesinden, yakınlarından nice canın aynı adaletsizlikten nasibini aldığını görmüş bir insanın kaydıdır bu. Fallik gökdelenlerin, esaretin bilinçle tercih edildiği sado-mazo partilerin, sokağa çıkma yasağına kurban gidip dört duvar arasında kanat çırpan güvercinlerin, kerelerce heba edilmiş barış ihtimalinin hikâyesidir bu” ifadelerine yer veriyor. Erdoğan da, konuşma sırasında, hikâye anlatıcılığına “bir virgül koyduğunu,” çalışmalarına belgesel ve filmle devam etmek istediğini, Gelecek Uzun Sürer sergisinin ise fotoğraf bağlamında son işi olduğunu açıkladı.

Konuşmanın ve dinlemenin değerini bilenler için

Kıraathane programları; Ekim-Kasım-Aralık, Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos-Eylül olmak kaydıyla üçer aylık dört sezona yayılıyor. Her sezon farklı sergilere ev sahipliği yapacak olan Kıraathane, “ifadelerin, sözün, kelimelerin, hattâ harflerin yasaklanabildiği bir diyarda, susmak istemeyenlerin, konuşmanın ve dinlemenin değerini bilenlerin gelip buluştuğu bir yer” olmak şiarıyla yola çıkarak edebiyat, felsefe, tasarım, insan hakları, güncel sanat, ekonomi, şehir, queer gibi farklı başlıklarda konuşmalar düzenleyecek.

Kıraathane’nin ilk sezon programında; belgesel gösterimleri, okuma tiyatroları, kitap sohbetleri ve şiir gecelerinin yanı sıra, senaryo yazarlığından sözlü tarihe, çizgi romandan belgeselciliğe, seramiğe geniş bir yelpazede atölyeler de yer alıyor. Cumartesi sabahları, Kıraathane’de “küçük yaştan itibaren hayatımızda hikâyelere, kitaplara daha geniş bir yer açmak, yaratıcılığımızı da besleyip büyütmek” amacıyla Çocuklarımızla Okuyoruz başlıklı etkinlikler olacak.

K24 de Tatlı Perşembe etkinlikleri ile "edebiyatın kapsadığı her şeye, yani bütün bir hayata, hatıralarımızda ve hayallerimizde yeri olan her şeye kapısı açık bir ev" olmak üzere yola çıkan Kıraathane'nin programına katkı sağlıyor. Yeni yazı ve söyleşilerini yayına aldığı perşembe günlerini birer “Tatlı Perşembe”ye dönüştüren K24’ün yazar ve editörleri, Kıraathane’de okurlarıyla yüz yüze sohbet edecek.

Çağdaş Erdoğan’ın Savunmasıdır: Gelecek Uzun Sürer sergisi, 19 Ekim’e kadar hafta içi her gün 14:00-19:00 arasında görülebilir. Kıraathane’nin Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan ilk sezon programını kıraathane.com.tr adresinden inceleyebilir, etkinliklere kayıt ve başvuru yapabilirsiniz. (K24)