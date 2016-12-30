Joyce ve Dedalus'un izinde Dublin

20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen James Joyce’un ilk eseri Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi yüzüncü yılını kutluyor. Romanın yüzüncü yılına özel İrlanda’da gerçekleştirilen projelerden en ilgi çekilerinden biri de kitabın haritasının çıkarılması oldu.

İrlandalı aktör baba ve oğul Barry and Sam McGovern'ın öncülüğünde, edebiyat akademisyenlerinden ve bilgisayar programcılarından oluşan bir ekip James Joyce’un ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi’nin kahramanı Stephen Dedalus’un Dublin'de gezdiği ve yaşadığı bölgelerin haritası çizilerek yüz yıl önceki yerler bugünkü hâliyle işaretlendi. Baba oğul aktörlerin seslendirdikleri kitap, okura kitabı dinleyerek Stephen Dedalus’un geçtiği yerlerde dolaşma imkânı da sağlıyor.

University College Dublin’de kültürel çalışmalar profesörlüğü yapan Gerardine Meaney, şehrin bugünkü halinde romanda geçen yerleri bulabilmek için adeta bir dedektif gibi çalıştıklarını anlatıyor. “Google Haritalar üzerinden bu yolculuğa çıktığınızda Stephen’ın nerelerde yürüdüğünü ve yaşadığını göreceksiniz, aynı zamanda bunun James Joyce’un kişisel yolculuğuna ne kadar benzediğini de.”