Hayaller kuran ve kurduran Muzaffer İzgü veda etti

Bir süre önce karaciğer kanseri teşhisi konulan ve doktorunun önerdiği kemoterapi tedavisini reddederek evinde istirahate çekilen çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Muzaffer İzgü hayata veda etti. "Son zamanlarımı evimde geçirmek istiyorum.

Artık çok yoruldum" demişti İzgü.

İzgü, pazartesi günü Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda, eşinin mezarının yanına defnedilecek.

Türkçe edebiyatın ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.