Hasan Âli Yücel biyogromanına dair akla ilk düşenler...

Her şeyden evvel cevval, akışkan bir karakteri alıp yakalamak, onu kendi özgül ağırlığı içinde, akışkanlığı içinde yer yer dondurup resmetmek zor, çok zor bir iş. Hüner gerektirir, hünerli eller gerektirir.

Tanıl Bora, elbette bilinir, memleketin düşünce dünyasına dair nice eserlere can verdi. Bizim kendimizi daha iyi anlamamıza giden yolda karılan harcın müstesna karıcılarındandır o. Yeni tarzı bizleri şaşırtsa da, onun düşünceyi bir başka bağlamda işlemedeki maharetini yeni bir vadide test edişine saydık bunu ve tutup seyre daldık. “İyi ki test ettik, seyre daldık” diyoruz, diyebilmekteyiz kitabı okuduktan sonra.

Hasan Âli Yücel’in adeta bir roman-biyografi içinde yeniden can bulması, bu ilgiyi devşirmesi tesadüf değil, çünkü Yücel dönemin bütün çelişkilerinin, meziyetlerinin, dostluk ve düşmanlıklarının bir tür bileşkesi. Onda var olana duyulan yakınlık veya uzaklık ile, o dönemde bir tür negatif ölçümle, “ne nedir, kim kimdir ve ne neyi temsil etmektedir”i bulmak mümkün. Bugünün Türkiye'sine giden yolun şifrelerini, anti-komünist histeriyi, dünya klasiklerinin zihinlere yansımasının sonuçlarını, üstelik II. Dünya Savaşı’nın netameli günleri içinde hummalı bir eğitim seferberliğinin bugüne vuran yankılarını vb. pek çok unsuru bu kitap aracılığıyla sezinleyebiliyoruz, dahası, serimleyebiliyoruz.

Arkadaşı Ruşen Kam’a, müzik âlemi jargonuna vâkıf bir biçimde, “Üstat, bir Hüseyin göstersene” diyen, ardından da 18. yüzyıla ait bir yürük semaiyi bariton sesiyle kusursuzca okuyan, hayat neşesine sahip bir Hasan Âli Yücel’dir sözü edilen. Hemen her şeyi, hatta milliyetçiliğini bile şiir formuna dökmekten hoşlanan ve “Nasıl kana bakılır koca Türk diyarında? / Ecdadımız eritmiş ulusları bağrında” diyen, Tanıl Bora’nın deyişiyle “Kan ve soya dayalı biyolojik ırkçılığı reddeden, fakat etno-kültürel, etno-dinsel ve etno-tarihsel temelde ırkçılığı yeniden üreten bir hamaset”i zevkle ve gönül huzuruyla sahiplenen, Türkiye’de üretilmiş portakalı bile, “Türk portakal” usulü bir tür yerlilik, millilik kalıbına dökmekten hoşlanan bir Hasan Âli Yücel’dir sözü edilen.

Köy Enstitüleri etrafında koparılan vaveyla, kitabın hüzün dokunuşlarının en çok hissedildiği yerler. Her türden fantastik, temeli belaltı imaları içeren, tümüyle belaltı çalışan, ürkütücü, bilenmiş, sistemli saldırı/kötülük korosu karşısında giderek yalnızlaşan bir Hasan Âli Yücel... Milli Şef’in önce ve ardı sıra partisinin neredeyse topyekûn yalnızlaştırdığı, yaptıkları giderek anlaşılmamaya, dahası, kötüye yorulan bir Yücel vardır artık karşımızda. Yaptıklarının kendi bireysel terazisinde değerlendirilmesi ayrı bir şeydir, bunların toptan bir cinnete imkân verecek şekilde sağcılarca ve mukaddesatçılarca çarpıtılarak şeytanlaştırılması ayrı bir şey... Yalnızlığının gölgesinde kala kala yapayalnızlaşır Hasan Âli Yücel. Edip Cansever’in o şiirinde, “Her gün biraz daha yalnız Robespierre ve Fransa biraz uğultulu” haline yakın bir yalnızlık belki Yücel’inki. Kitapta o dönemin kaotik Türkiye'sinin belli belirsiz uğultusu da işitilir. Şiirin bir başka yerindeki, “Her yalnızlık biraz ihtilâl” deyişine uzak bir mizaca yaslanan Yücel mistikliğe, bir tür gençliğe, Mevleviliğe döner. Sınırlı bir kalıp içinde hareket etse de, çok da mecburiyet eksenine oturtmadan yapar bunu. Onun ikbal yılları bittikten sonraki yalnızlığının yankısı kitabın sayfalarından taşar ve belki de Yücel ile ilgili en çok işittiğimiz şeye dönüşür: Hüzün. Belki de hüzünlü çaresizlik... Çünkü o yalnızlığını ve sessizliğini içli bir sese dönüştürerek bizlere gösterme ümidi ile çırpındı durdu. Mesela Tonguç’un ardından yazdıkları aslında kendisinin ardından söyleneceklere yönelik bir ön okuyuş, ön dokunuştur.

Coşkun bir ırmak gibi yaşadı denebilir Yücel için. Şule Gürbüz, Coşkuyla Ölmek’te, “Yaşamak küçültücü bir tecrübedir” diye yazar, hani bilgece bir iç çekişle. Başkaları için kolaylıkla söylenebilir bu ama Hasan Âli Yücel’in hayat şeridinin bu küçültücülüğe bir reddiye olduğunu, her türden küçültücü tezvirata rağmen kendisi kalmaya çabaladığını görmekteyiz, görebilmekteyiz.

Onca engele, şayiaya rağmen her şeyden evvel kendisine küsmemesi, çalışkanlığına halel getirmemesi dikkate değer. Çaresizliği hissetse de çalışmaya, yazmaya, üretmeye devam eder. Her zamanki adanmışlığı, yaptığı işe inanmışlığından ileri gelir Yücel’in. Geri kalmış bir ülkede köklü ve kapsamlı bir eğitim hamlesine girişmesi takdire şayandır her şeyden evvel. Bugün baktığımızda eleştirilecek pek çok yön bulmak mümkündür; hatta Kemal Tahir’in Bozkırdaki Çekirdek’ine sığınmak, oradaki dikkate değer görüşlere tutunmak da... Fakat Hasan Âli Yücel’in yaptığı yakın inceleme teftişinden kurtarıldığında, genel mahiyette o dönem için düşünülmesi ve uygulanması zor hamle/lerdir, hakkını teslim etmeliyiz.