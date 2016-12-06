Harper Lee ve Mark Twain’e “ırkçı söylem” yasağı

Tüm dünyada yıllardır klasik bir eser olarak tanınan, öte yandan da çeşitli sebeplerle yasaklanan iki kitap, Harper Lee’nin 1960 Pulitzer Ödüllü Bülbülü Öldürmek’i ve Mark Twain’in Huckleberry Finn'in Maceraları romanları bu kez Virginia eyaletindeki okullarda bir ebeveynin şikâyeti üzerine kitapların “ırkçı içeriği” nedeniyle müfredattan ve kütüphanelerden çıkarıldı.

Şikâyette bulunan ebeveyn, oğlunun ırkçı cümleler okumak zorunda kalmasından rahatsız olduğunu belirterek, “Bu iki kitapta da çok fazla ırkçı yargı ve söylem var. Bunlar yokmuş gibi davranamazsınız” dedi. Şikâyetçi anne okul yönetimine yazdığı dilekçede, ABD’nin şu anki politik gündemine de dikkat çekerek bu bölünmeye daha fazla destek vermemesi için kitapların yasaklanması gerektiğini belirtti. Kitaplarla ilgili kesin bir karar verilmiş olmasa da, eserlerin geçici olarak müfredattan ve kütüphanelerden çıkarılmasına karar verildi.

Sansüre Karşı Ulusal Koalisyon (National Coalition Against Censorship) tarafından okul yönetimine gönderilen mektupta ise kitapların ırkçılığa teşvik eden bir yönü olmadığı vurgulanarak, “Kitapların ikisi de ABD’deki ırkçılığın tarihine dair gerçekçi hikâyeler sunuyor. Bu hikâyelerin gerçek olduğunu bilmek bize bununla mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Öğretmenlerin gözetiminde kitapların okunmasını uygun buluyoruz” sözleri yer aldı. (The Guardian/ K24)