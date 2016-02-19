Harper Lee hayatını kaybetti

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Monroeville kasabasında 28 Nisan 1926'da dünyaya gelen Lee'nin 1960'ta yayınlanan Bülbülü Öldürmek kitabı, hem büyük övgü almış hem de büyük bir ticari başarı kazanarak çok sayıda dile çevrilmişti.

ABD'nin önde gelen gazetecilik ödüllerinden Pulitzer'e de değer görülen kitabın 1962'de çekilen film uyarlaması üç dalda Oscar ödülüne değer görülmüştü.

Amerikalı yazarın 55 yıl sonra, geçen yıl yayınlanan Go Set A Watchman adlı son kitabı Türkçe'ye Tespih Ağacının Gölgesi'nde olarak çevrildi.