Hakan Günday’a Fransa’dan ödül

Fransa’nın en büyük edebiyat ödüllerinden Prix Médicis ve Prix Médicis étranger Hakan Günday ve Nathalie Azoulai’ye verildi. 1976 doğumlu ve yayınlanmış sekiz romanı olan Günday Fransızcaya başka dillerden çevrilen romanlara verilen Médicis étranger Ödülü’ne Türkiye’de iki yıl önce yayımlanan Daha romanıyla değer görüldü. Encore adıyla Jean Descat tarafından Fransızcaya çevrilen roman Galaade tarafından 2015 Ağustos ayında yayımlanmıştı. Galaade, Hakan Günday’ı “Türk yazarların yeni kuşağının kötü çocuğu” olarak tanımlıyor ve Encore romanı için de “muazzam bir anlatım yeteneği, çağdaş dünyaya tavizsiz bir bakış ve Günday’ın isyankâr tonunu yansıtan bir roman” ifadesini kullanıyor.

Prix Médicis étranger'yi 2005 yılında Kar (Neige) romanıyla Orhan Pamuk kazanmıştı. (K24)